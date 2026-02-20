Le quotidien britannique The Telegraph a publié un article qualifié de compréhensif et approfondi sur la destruction du patrimoine culturel et historique par la milice, ainsi que sur les efforts actuellement déployés pour en restaurer une partie, avec l'aide des experts et du financement britannique afin de compléter cette reconstruction et de récupérer ce qui a été pillé.

Le rapport rédigé par le journaliste britannique spécialisé dans les arts Craig Simpson, qui s'est rendu à Khartoum à l'invitation du ministre de la Culture, de l'Information, du Tourisme et des Antiquités, Khalid Al-Eiser, dont la visite a inclus plusieurs musées de l'État de Khartoum, s'est concentré sur la destruction de l'ancien palais présidentiel, site historique qui a été vu le meurtre du général britannique Charles George Gordon en 1885 par les forces mahdistes dirigées par Mohamed Ahmed Al-Mahdi, un événement qui a marqué un tournant dans l'histoire coloniale britannique au Soudan.

Simpson a comparé cet événement historique à la destruction et au pillage récemment du palais durant la guerre entre les forces armées soudanaises et la milice terroriste du Soutien rapide, soulignant la symbolique historique et politique du site.

La couverture médiatique a également évoqué les graves dommages infligés aux institutions culturelles, Parmi lesquelles le Musée national soudanais, le Musée du palais et le Musée ethnographique, où des milliers d'objets archéologiques ont été volés, dont des pièces de la civilisation koushite, ont été volés, et des bâtiments historiques incendiés et effondrés.

Le journal a rapporté les déclarations de responsables du secteur des antiquités qui ont affirmé que ces attaques visaient l'identité culturelle du Soudan, en plus des lourdes pertes humaines causées par la guerre.

Le rapport a mis la lumière sur les efforts déployés par le gouvernement Soudanais pour restaurer le palais présidentiel et d'autres sites patrimoniaux, avec une demande de soutien britannique via le Fonds pour la protection de la culture géré par le British Council, ainsi que la recherche des moyens de financement international plus larges pour les travaux de restauration qui pourraient coûter des millions de livres sterling.

Pour sa part, le Ministre de la Culture, de l'Information, du Tourisme et des Antiquités, Khalid Al-Eiser, a salué cette couverture médiatique, tout en la qualifiant de « plus belle et de plus sincère » couverture médiatique ayant récemment abordé la réalité du patrimoine soudanais, soulignant que le palais présidentiel représente un symbole des relations historiques entre le Soudan et le Royaume-Uni, et que sa réhabilitation constitue une étape importante dans la restauration de la mémoire nationale et la protection de l'identité culturelle du pays.