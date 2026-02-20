Afrique: Le Président du CST rencontre l'Ambassadeur de la Libye au Soudan

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré aujourd'hui l'Ambassadeur de la Libye au Soudan, Fawzi Boumriz.

La rencontre a porté sur les relations bilatérales et les moyens de les soutenir et de les développer.

L'ambassadeur libyen a félicité le Président du Conseil de Souveraineté pour le retour du gouvernement à Khartoum.

La rencontre a également abordé le renforcement des mécanismes de la coopération entre les deux pays frères dans les différents domaines, ainsi que les efforts en cours pour instaurer la paix et la stabilité au Soudan.