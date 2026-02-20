Afrique: Le Président du CST rencontre l'Ambassadeur de la Libye au Soudan

19 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré aujourd'hui l'Ambassadeur de la Libye au Soudan, Fawzi Boumriz.

La rencontre a porté sur les relations bilatérales et les moyens de les soutenir et de les développer.

L'ambassadeur libyen a félicité le Président du Conseil de Souveraineté pour le retour du gouvernement à Khartoum.

La rencontre a également abordé le renforcement des mécanismes de la coopération entre les deux pays frères dans les différents domaines, ainsi que les efforts en cours pour instaurer la paix et la stabilité au Soudan.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.