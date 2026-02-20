Afrique: Le Premier Ministre affirme le souci de renforcer les relations soudano-libyennes

19 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre, Dr Kamil Idris, a affirmé le souci du Soudan pour renforcer et développer les relations qui lient le Soudan et la Libye et de les pousser en avant vers de nouveaux horizons qui servent les intérêts communs des peuples des deux pays frères.

Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre aujourd'hui avec l'ambassadeur libyen au Soudan, Dr Fawzi Abdelrahim Boumriz, en présence du sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Muawiya Osman Khalid.

L'ambassadeur libyen a expliqué dans une déclaration à la presse que la rencontre a porté sur les liens fraternels qui unissent les deux pays et sur les efforts visant à renforcer leur coopération commune dans les différents domaines. Il a précisé qu'il avait présenté les services offerts par le gouvernement libyen aux Soudanais en Libye et les efforts déployés pour résoudre tous les problèmes qu'ils rencontrent.

L'ambassadeur libyen a ajouté qu'il avait félicité le Premier ministre, Dr Kamil Idris, à l'occasion du mois sacré du Ramadan et du retour du gouvernement à Khartoum, précisant que des dispositions sont en cours pour la reprise du travail de l'ambassade libyenne à Khartoum très prochainement.

