Afrique: Président du CST rencontre l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Soudan

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant-Général Abdel Fattah al-Burhan, a affirmé la fermeté des relations soudano-marocaines, soulignant les liens historiques et éternels qui unissent les deux peuples frères.

Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre aujourd'hui à son bureau à Khartoum avec l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Soudan, Mohamed Maa El Aïnine

La rencontre a porté sur la coopération bilatérale dans différents domaines entre les deux pays, soulignant le souci des deux pays de renforcer les liens de coopération avec le Soudan, pour l'intérêt des peuples soudanais et marocain.

L'ambassadeur marocain a félicité le Président du Conseil de souveraineté pour le retour du gouvernement à la capitale Khartoum.

Il a salué les efforts déployés pour normaliser la vie et établir les fondements de la sécurité, de la paix et de la stabilité.