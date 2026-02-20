Congo-Brazzaville: Livre - « Témoigner pour édifier » d'Emile Gankama pour la mémoire

Publié aux éditions Les Manguiers, « Témoigner pour édifier », le nouvel ouvrage de l'écrivain congolais Émile Gankama, a été présenté le 19 février à Brazzaville en présence de l'auteur. En 85 pages, l'ouvrage met en lumière les enjeux, les enseignements et la portée historique des différentes "Rencontres citoyennes" initiées par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, dans plusieurs départements du pays entre 2009 et 2025.

Témoin privilégié des échanges en tant que journaliste, Emile Gankama restitue dans « Témoigner pour édifier », en sa qualité d'écrivain, une mémoire politique vivante qu'il souhaite transmettre aux générations présentes et futures. De la Bouenza à la Likouala, en passant par Pointe-Noire, le Kouilou, la Lékoumou, la Sangha, la Cuvette et la Cuvette-Ouest, il a observé des moments rares où militants, notables, élus et population s'adressaient directement au chef de l'État, parfois sans fard. Pour l'auteur, ce contact direct a certainement permis au président de la République d'apporter quelques correctifs aux rapports officiels qu'il recevait, révélant la réalité des besoins et attentes du terrain. À travers ce livre, le lecteur découvre ainsi une pratique politique fondée sur l'écoute, l'échange et la parole libérée, loin des cadres protocolaires.

La cérémonie de présentation du livre, modérée par le Pr Edouard Ngamountsika, a connu l'intervention de plusieurs éminents orateurs qui ont souligné la force du texte. Le Pr Mukala Kadima-Nzuji, admiratif, a salué « la qualité de l'écriture » et « les métaphores qui disent avec justesse la réalité congolaise », rejoignant l'idée que « la parole constitue l'essence même des rencontres citoyennes ». Le Pr Auguste Nsonsissa, qui fut le directeur de thèse de l'auteur en sociologie, a évoqué un ouvrage « épistémique, solide, loin d'une conversation de café », avant d'ajouter : « L'auteur règle ici le procès de ceux qui disent que Denis Sassou N'Guesso n'aime pas dialoguer ».

Le Pr Grégoire Lefouoba, quant à lui, a estimé que cet essai ennoblit la parole, rappelant que l'écoute présidentielle constitue un acte politique fort, à un mois de l'échéance électorale importante. Pour lui, Émile Gankama « choisit de vivre au-delà de son existence physique en ensemençant ses idées par l'écriture », offrant un regard instructif sur l'histoire des mentalités politiques au Congo.

Prenant la parole, l'auteur lui-même a insisté sur la nécessité du dialogue dans une société. « Imaginez une société où les gens ne se parlent pas... », a-t-il lancé, avant de remercier ses collaborateurs et les lecteurs venus nombreux participer au débat citoyen organisé autour du livre.

Emile Gankama, des écrits en phase avec son temps

La démarche d'analyse et de mémoire n'est pas nouvelle chez le journaliste, sociologue et écrivain, Emile Gankama, qui compte à son actif douze parutions. Déjà en 2008, dans « Congo-Brazzaville : la clameur démocratique des années 1990 », il examinait les dérives politiques issues d'alliances fragiles et d'intérêts égoïstes, plaidant pour un retour à la concertation. Avec « Témoigner pour édifier », il prolonge cette réflexion, cette fois-ci à partir des expériences concrètes, de scènes vécues et d'une immersion au coeur du terrain politique.

Au-delà du témoignage, ce livre se veut un outil de compréhension de la vie nationale, un rappel du poids de l'histoire commune et un plaidoyer pour une parole assumée. Comme l'écrit le président de la République dans une citation rapportée par l'auteur dans cet ouvrage, « Que personne ne craigne de dire ce qui lui tient à coeur ». Une invitation à la liberté d'expression que Gankama transforme ici en matière littéraire et citoyenne.