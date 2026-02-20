Congo-Brazzaville: Conférence annuelle de l'Issaj - Le Congolais Arsène Francoeur Nganga parmi les communicants de 2026

La conférence annuelle de la société internationale pour les études sur la judaïté africaine (Issaj), édition de 2026, se déroulera du 9 au 10 mars prochain au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, à Paris, en France. L'historien congolais Arsène Francoeur Nganga communiquera sur l'étude migratoire des peuples du Royaume Kongo de la terre de Canaan jusqu'au fleuve Congo.

Présidée par l'ethnologue française Edith Bruder, la conférence annuelle de l'international society for the study of african jewry (Issaj) portera sur le thème «Au-delà de la rivière Kush: les communautés africaines d'identités juives». Le Congolais Arsène Francoeur Nganga interviendra à cette conférence annuelle sur " L'étude migratoire des peuples du Royaume Kongo de la terre de Canaan jusqu'au fleuve Congo, une histoire plurimillénaire", d'après les sources documentaires et cartographiques anciennes y compris la tradition orale des Bakongo rapportée par les chroniqueurs portugais comme Cavazzi.

Le Congolais Arsène Francoeur Nganga venait, d'ailleurs, de publier un article scientifique sur le sujet dans la revue d'Histoire de l'Université Marien-Ngouabi de Brazzaville. Ses travaux explorent comment les traditions orales africaines et l'archéologie peuvent apporter un nouvel éclairage sur les textes bibliques. Magdel Le Roux a participé à des documentaires, notamment sur LMDB, traitant des mystères de l'arche et de ses possibles liens avec les traditions africaines.

L'Issaj est née à la suite du développement de l'identité juive au sein de certaines communautés africaines depuis le 19e siècle. L'on assiste à une émergence de plusieurs groupes ethniques au Sud du Sahara, au Mali, Ghana, Nigeria, Congo, Zimbabwe, Afrique du Sud et ailleurs sur le continent africain qui s'identifient aux tribus perdues d'Israël.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'Issaj regroupe des anthropologues, des historiens et ethnologues qui ont publié et qui font des recherches sur l'historicité et les fondements des groupes ethniques africains qui s'identifient aux tribus perdues d'Israël. Parmi les membres les plus éminents, figure l'ethnologue française Edith Bruder, spécialiste de renommée des communautés juives africaines et du phénomène des juifs noirs. Elle a analysé dans ses livres les liens entre ces communautés et le mythe des tribus perdues d'Israël, notamment dans son ouvrage «Black Jews: les juifs noirs d'Afrique et le mythe des tribus perdues».

Ses travaux portent également sur les «Juifs d'ailleurs», explorant des cultures juives moins connues. La Sud-Africaine Magdel Le Roux, spécialiste de l'ancien testament et des études du Proche-Orient ancien à l'université d'Afrique du Sud, est principalement connue pour ses recherches approfondies sur la tribu des Lemba. Elle a consacré une grande partie de sa carrière à étudier ce groupe d'Afrique australe qui revendique des origines juives.

Parmi les autres intervenants, figure le Pr Tudor Parfitt, éminent universitaire, historien, explorateur et auteur britannique. Parfitt est spécialiste des études juives modernes, il est professeurr émérite à l'université de Londres et à l'université d'Oxford (Angleterre). Les travaux de Tudor Parfitt se concentrent sur l'histoire et l'anthropologie des communautés juives en Afrique et en Asie. Les précisions sur cette conférence sont mentionnées sur le site internet de l'Issaj (www.issaj.co.za).