Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Des marchés modernes seront construits à Thystère et à Fond Tié-Tié

Les habitants des quartiers Thystère, dans le quatrième arrondissement, et Fond Tié-Tié, dans le troisième, verront bientôt leur paysage urbain transformé par un projet d'envergure, notamment la construction des marchés modernes. L'annonce a été faite il y a quelques jours par Claude Alphonse N'Silou, ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation lors de l'inauguration du marché central Ndji-Ndji de Pointe-Noire.

La ville de Pointe-Noire s'est engagée à construire et à moderniser ses marchés pour dynamiser le commerce local et les espaces publics. Il y a quelques jours, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a inauguré le marché central Ndji-Ndji de Pointe-Noire. Un marché moderne qui devrait permettre aux commerçants de réaliser des échanges dans des conditions d'hygiène optimales.

Présent à cette activité, le ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, Claude Alphonse N'Silou, indiquait que la transformation de ce marché n'est qu'un début. « Cet élan va continuer. D'autres marchés de Pointe-Noire, notamment celui du rond-point Thystère, celui de Fond Tié-Tié et d'autres vont connaître la même transformation qualitative », avait-il promis.

Cette annonce suscite déjà un grand enthousiasme au sein de la population. Pour elle, ce projet est perçu comme une opportunité majeure pour dynamiser l'économie locale, améliorer l'accès aux produits de consommation et offrir des meilleures conditions de travail aux commerçants.

Pour les acteurs publics, la construction de ces nouveaux marchés vise non seulement à transformer l'espace urbain en remplaçant les structures vétustes par des infrastructures sécurisées, hygiéniques et fonctionnelles, mais aussi à dynamisme les petites et moyennes entreprises. « Ces améliorations sont une illustration tangible d'une politique publique orientée vers une économie informelle mieux encadrée par le gouvernement », avait conclu le ministre du Commerce.

Une fois construits, ces nouveaux marchés transformeront les habitudes de commerce et amélioreront le cadre de vie urbain. En effet, ces nouvelles infrastructures devraient participer au développement socio- économique de la localité, tout en augmentant la capacité de stockage et de sécurisation des marchandises.