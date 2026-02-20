Maroc: L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif lance l'opération d'aide sociale au profit des villages 'Nabi Samuel' et 'Al Jadira'

L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a procédé mercredi au lancement de son opération annuelle d'aide sociale au profit des villages de "Nabi Samuel" et "Al Jadira" dans le nord-ouest d'Al-Qods et ce, à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan.

Organisée sous la supervision du directeur en charge de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, en présence de plusieurs personnalités, cette opération a porté sur la distribution dans le village de "Nabi Samuel" de paniers de denrées alimentaires au profit des familles bénéficiaires, alors qu'au niveau du village "Al Jadira" aux environs d'Al-Qods, il a été procédé à la distribution de plats préparés pour la rupture du jeûne, pour les catégories nécessiteuses et ce, dans une ambiance empreinte de solidarité et qui reflète les valeurs d'entraide qu'impose le mois béni.

La préparation des listes des bénéficiaires de cette initiative humaine est assurée par des spécialistes sociaux selon des critères précis garantissant l'équité et la transparence en matière de distribution, tout en tenant compte de la couverture des différents quartiers d'Al-Qods, ses camps et ses villages, à même de garantir l'acheminement de l'aide aux destinataires et par là, de promouvoir son impact social et humain.

Le programme de l'opération des aides sociales de cette année porte sur la distribution de 5.000 paniers alimentaires comprenant 22 produits de base, destinés aux familles palestiniennes nécessiteuses dans la Ville Sainte, ainsi que dans les villages relevant du gouvernorat d'Al-Qods, outre l'offre de ravitaillement alimentaire pour les centres sociaux en vue de leur permettre la préparation de près de 20 mille repas de rupture du jeûne quotidiennement, tout au long du mois sacré de Ramadan.

Il s'agit également de la remise de tenues (vêtements) d'Al Aid Al Fitr au profit de 500 orphelins pris en charge par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, de l'organisation de campagnes médicales au profit de la population, outre des soirées religieuses dédiées à l'évocation, aux chants religieux et à la déclamation du Saint Coran.

Au menu figure aussi l'organisation de programmes de stage au profit des associations palestiniennes dans les domaines du renforcement des capacités et des compétences en matière de marketing commercial, et de montage de projets de développement humain afin de garantir la durabilité de leurs revenus.

Dans une allocution de circonstance, M. Cherkaoui a fait savoir que le coup d'envoi de cette opération depuis les villages situés dans le nord-ouest d'Al-Qods revêt une symbolique en ce sens qu'elle reflète le souci de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif d'atteindre les populations les plus vulnérables, notamment dans les zones confrontées à des défis sociaux et économiques grandissants.

Et de poursuivre que l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif poursuit son action selon une vision holistique associant les dimensions humaine, sociale et de développement, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité d'Al-Qods, issu de l'Organisation de la coopération islamique, en vue d'appuyer la résistance des Maqdissis et de consolider leur présence dans leur ville à travers moult projets et programmes sociaux et de développement.