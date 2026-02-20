Gabon: Le Ministre Paul Ulrich Kessany relance la Fête nationale de la Jeunesse du Gabon après plusieurs années d'interruption

Après plusieurs années d'interruption, la Fête nationale de la Jeunesse du Gabon a été solennellement relancée hier mercredi 18 Fevrier 2026 sous l'impulsion du Ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts, chargé de la Vie Associative, Paul Ulrich Kessany.

Entouré des organisations de jeunesse, du Conseil National de la Jeunesse du Gabon, ainsi que des principales structures associatives du pays, le Ministre Paul Ulrich Kessany a fait de cette célébration un moment de rassemblement, de responsabilité et de projection vers l'avenir. Il a souligné que la jeunesse demeure une priorité gouvernementale et un levier stratégique de transformation nationale.

Dans son allocution, Paul Ulrich Kessany a exhorté les jeunes à s'approprier pleinement les opportunités offertes par le Plan National de Croissance et de Développement du 2025-2030, conformément aux orientations du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il les a invités à saisir les secteurs porteurs tels que l'agriculture, les mines, le tourisme, la culture et l'entrepreneuriat, afin de devenir de véritables acteurs de richesse et de création d'emplois.

Réaffirmant son engagement personnel, le Ministre a assuré que les portes de son département, notamment celles de la Direction Générale de la Jeunesse et des Activités Socio-économique, restent ouvertes à toutes les initiatives sérieuses et innovantes. Il a appelé la jeunesse à davantage de discipline, d'engagement et d'audace entrepreneuriale pour tirer profit des dispositifs mis en place par le Gouvernement.

La relance de cette fête nationale consacre ainsi une nouvelle dynamique : celle d'une jeunesse responsable, ambitieuse et pleinement engagée dans le développement du Gabon.