Sénégal: RAMADAN 2026 - Direct Aid Society apporte un soutien alimentaire à 700 familles vulnérables

À l'occasion du mois sacré de Ramadan 2026, l'ONG Direct Aid Society a organisé, jeudi à Dakar, une vaste opération de distribution de kits alimentaires au profit de plus de 700 familles en situation de précarité. Cette action s'inscrit dans le cadre de son programme annuel d'assistance sociale.

Le représentant résident de l'organisation au Sénégal, Mohamed Lemine Hamadi, a indiqué que cette initiative vise à soutenir les ménages les plus démunis durant cette période marquée par le partage et la solidarité. « Chaque kit contient notamment du lait, de l'huile et du sucre. Nous avons veillé à diversifier les bénéficiaires afin de toucher les couches les plus vulnérables. En collaboration avec les quartiers et les communes, nous identifions les personnes dans le besoin pour procéder à une sélection équitable », a-t-il expliqué.

Présente au Sénégal depuis 1991 et active en Afrique depuis 1981, Direct Aid Society intervient dans plusieurs domaines, notamment la santé, la prise en charge des orphelins, l'hydraulique et le développement communautaire.

Des personnes en situation de handicap figurent également parmi les bénéficiaires. Nar Faye, président départemental des handicapés de Rufisque, a salué un geste « noble » et porteur d'espoir. Il a rappelé que l'organisation multiplie depuis des années les actions en faveur des personnes à mobilité réduite, souvent confrontées à de grandes difficultés économiques.

« Beaucoup de nos membres sont chefs de famille. L'accès à l'emploi demeure un défi majeur pour les personnes handicapées au Sénégal. Sans revenus stables, il devient particulièrement difficile de faire face aux charges quotidiennes, surtout durant le Ramadan. Ce soutien arrive à point nommé », a-t-il souligné.

La cérémonie s'est déroulée en présence du Dr Abdoulaye Diakhaté, responsable de la cellule juridique et du partenariat à la Haute Autorité du Waqf, représentant son Directeur général. Il a salué une initiative « hautement louable », estimant qu'elle contribue à permettre aux familles bénéficiaires de vivre dignement le mois de Ramadan. Il a également rappelé que la Haute Autorité du Waqf est une autorité administrative indépendante rattachée à la Primature.

À travers cette opération de solidarité, Direct Aid Society réaffirme son engagement constant aux côtés des populations vulnérables, en renforçant l'esprit d'entraide et de partage qui caractérise le mois béni de Ramadan.