Sénégal: Marseille / Habib Beye - « Vous connaissez l'attachement que j'ai pour ce club...»

De retour dans un club qu'il affectionne tout particulièrement, Habib Beye n'a pas caché son émotion lors de sa première conférence de presse.

« C'est une grande fierté. Très heureux d'être ici. Vous connaissez l'attachement que j'ai pour ce club », a-t-il déclaré d'emblée.

Malgré ce lien affectif fort, le technicien a immédiatement tenu à recadrer les débats sur l'aspect sportif, affirmant qu'il est désormais temps de sortir des émotions pour se concentrer sur les objectifs concrets de l'équipe.

L'urgence est désormais au terrain avec un déplacement périlleux qui se profile à l'horizon. Pour réussir ses débuts sur le banc, l'entraîneur compte s'appuyer sur la rigueur et la préparation tactique.

« On va s'appuyer sur le travail de la semaine pour faire le meilleur match possible à Brest », a-t-il précisé.