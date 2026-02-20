Cote d'Ivoire: BRVM - Le titre Servair Abidjan réalise la meilleure performance du marché des actions ce jeudi 19 février 2026

Au terme de la séance de cotation de ce jeudi 19 février 2026, le titre Servair Abidjan a réalisé la meilleure performance du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec 7,46% de hausse de son cours.

Le cours de cette valeur, spécialisée dans l'avitaillement des aéronefs, est en effet passé de 3 285 FCFA la veille à 3 530 FCFA ce 19 février 2026, soit une augmentation de 245 FCFA. A l'issue du troisième trimestre 2025, la société Servair Abidjan a réalisé un résultat net de 1,324 milliard de FCFA contre 1,130 milliard FCFA au troisième trimestre 2024, soit une hausse de 17,1%. Selon la direction de l'entreprise, au-delà de l'effet favorable de l'activité, cette performance s'explique également par la mise en oeuvre rigoureuse des plans d'actions destinée à optimiser l'emploi de la matière première.

La tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est logiquement occupée par Servair Abidjan (plus 7,46% à 3 530 FCFA) suivie respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 3 315 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,43% à 4 625 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,35% à 1 825 FCFA), et TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (plus 6,75% à 2 690 FCFA). Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 6,72% à 3 610 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 4,41% à 16 250 FCFA), ETI Togo (moins 2,94% à 33 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 2,75% à 33 065 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 2,15% à 1 595 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est établie à 1,678 milliard FCFA contre 8,987 milliards de FCFA la veille. Pour sa part, la capitalisation du marché des actions enregistre une hausse de 80,611 milliards, en se situant à 15 201,791 milliards de FCFA contre 15 121,180 milliards FCFA le mercredi 18 février 2026. Celle du marché des obligations est aussi en hausse de 131 millions FCFA, en passant de 11 466,103 milliards FCFA la veille à 11 466,234 milliards FCFA ce 19 février 2026.

A part, l'indice BRVM Principal, tous les autres indices phares sont en hausse. L'indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,53% à 394,28 points contre 392,19 points la veille. L'indice BRVM 30 a aussi enregistré une hausse de 0,46% à 182,83 points contre 182,00 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige est en hausse de 0,81% à 155,42 points contre 154,17 précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a connu un repli de 0,15% à 272,05 points contre 272,45 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une hausse de 0,54% à 151,83 points contre 151,02 points la veille.