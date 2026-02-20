Congo-Kinshasa: Mgr Chrispin Kimbeni plaide pour la réhabilitation de la RN16 au Kongo-Central

20 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a reçu ce jeudi à Kinshasa l'évêque du diocèse de Kisantu, (Kongo-Central), Mgr Chrispin Kimbeni. Les échanges ont porté sur la situation sociale préoccupante de la population locale, marquée principalement par le délabrement très avancé de la Route nationale numéro 16 (RN16).

Pour le prélat catholique, cette route, véritable poumon économique de la région, est aujourd'hui dans un état délabré qui paralyse l'activité agricole.

Une économie rurale menacée

Cette dégradation de la RN16 a des conséquences directes et dramatiques sur le quotidien des paysans du Kongo-Central. Faute de pouvoir évacuer leurs produits vers les grands centres de consommation, comme Kinshasa, de nombreux agriculteurs se retrouvent découragés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La dégradation de cette route ne permet plus d'évacuer les produits agricoles. Cela décourage progressivement les paysans qui ne voient plus le fruit de leur travail », a alerté Mgr Chrispin Kimbeni à l'issue de l'audience.

Conséquences environnementales et sociales

Au-delà de l'aspect purement économique, l'évêque de Kisantu a souligné un effet pervers de ce délabrement : l'augmentation de la déforestation. Faute de pouvoir vivre de l'agriculture faute de débouchés, certains habitants se tournent vers l'exploitation sauvage du bois, compromettant ainsi les perspectives de développement durable de la province.

Les points clés de l'échange :

Désenclavement : nécessité urgente de lancer des travaux sur la RN16,

Sécurité alimentaire : garantir l'approvisionnement des villes en produits vivriers,

Soutien aux paysans : redonner espoir aux producteurs locaux par des infrastructures adéquates.

L'espoir d'une intervention rapide

La population de Kisantu et des environs attend désormais un signal fort du gouvernement Suminwa. La Première ministre s'est montrée attentive à ces doléances qui touchent au cœur de la vision de développement à la base prônée par l'exécutif national.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.