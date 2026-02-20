Congo-Kinshasa: Mgr Chrispin Kimbeni plaide pour la réhabilitation de la RN16 au Kongo-Central

La Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a reçu ce jeudi à Kinshasa l'évêque du diocèse de Kisantu, (Kongo-Central), Mgr Chrispin Kimbeni. Les échanges ont porté sur la situation sociale préoccupante de la population locale, marquée principalement par le délabrement très avancé de la Route nationale numéro 16 (RN16).

Pour le prélat catholique, cette route, véritable poumon économique de la région, est aujourd'hui dans un état délabré qui paralyse l'activité agricole.

Une économie rurale menacée

Cette dégradation de la RN16 a des conséquences directes et dramatiques sur le quotidien des paysans du Kongo-Central. Faute de pouvoir évacuer leurs produits vers les grands centres de consommation, comme Kinshasa, de nombreux agriculteurs se retrouvent découragés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La dégradation de cette route ne permet plus d'évacuer les produits agricoles. Cela décourage progressivement les paysans qui ne voient plus le fruit de leur travail », a alerté Mgr Chrispin Kimbeni à l'issue de l'audience.

Conséquences environnementales et sociales

Au-delà de l'aspect purement économique, l'évêque de Kisantu a souligné un effet pervers de ce délabrement : l'augmentation de la déforestation. Faute de pouvoir vivre de l'agriculture faute de débouchés, certains habitants se tournent vers l'exploitation sauvage du bois, compromettant ainsi les perspectives de développement durable de la province.

Les points clés de l'échange :

Désenclavement : nécessité urgente de lancer des travaux sur la RN16,

Sécurité alimentaire : garantir l'approvisionnement des villes en produits vivriers,

Soutien aux paysans : redonner espoir aux producteurs locaux par des infrastructures adéquates.

L'espoir d'une intervention rapide

La population de Kisantu et des environs attend désormais un signal fort du gouvernement Suminwa. La Première ministre s'est montrée attentive à ces doléances qui touchent au cœur de la vision de développement à la base prônée par l'exécutif national.