Sénégal: Drainage des eaux pluviales de Touba - Le bassin de Nguiranène a son feu vert

Dans le cadre du projet de drainage des eaux de pluie à Touba, le responsable de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) a tenu une réunion avec les chefs de quartier de Nguiranène et des zones avoisinantes ce jeudi. À l'issue de cette rencontre, l'ensemble des chefs de quartier ont donné leur accord pour l'édification d'un bassin au niveau du marché de Nguiranène.

Sous la conduite du sous-préfet de Ndame, Séni Diène Directeur général de l'Onas, a eu une réunion ce jeudi avec les chefs de quartier de Nguiranène et des localités environnantes. Cette rencontre a offert aux participants l'opportunité d'aborder les préoccupations persistantes concernant la création d'un bassin au marché de Nguiranène. Dans le cadre du projet visant à évacuer les eaux pluviales de Touba vers la vallée du Sine par gravité, cette installation aura un rôle de régulateur.

Lors des sorties médiatiques, des habitants de Nguiranène avaient exprimé leur opposition à cette idée. De ce fait, les responsables des quartiers de Nguiranène, Kawsara Fall, Keur Serigne Mourtada et Darou Khadim ont dissipé le doute devant le Directeur général de l'Onas, le sous-préfet Ndam et le maire de la commune de Touba mosquée. Ils ont tous, sans exception, donné leur accord pour la construction de ce bassin qui agit comme un passage des eaux pluviales vers la vallée du Sine.

Pour mémoire, le lancement de la première étape du projet a eu lieu il y a quelques mois sous l'initiative du ministre Cheikh Tidiane Dieye. Doté d'un budget de 15 milliards de francs Cfa, ce programme a pour but de canaliser les eaux de pluie de Touba en utilisant un système gravitaire avec un bassin au marché de Nguiranène.

