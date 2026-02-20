Sénégal: Drainage des eaux pluviales de Touba - Le bassin de Nguiranène a son feu vert

19 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Birane Diop

Dans le cadre du projet de drainage des eaux de pluie à Touba, le responsable de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) a tenu une réunion avec les chefs de quartier de Nguiranène et des zones avoisinantes ce jeudi. À l'issue de cette rencontre, l'ensemble des chefs de quartier ont donné leur accord pour l'édification d'un bassin au niveau du marché de Nguiranène.

Sous la conduite du sous-préfet de Ndame, Séni Diène Directeur général de l'Onas, a eu une réunion ce jeudi avec les chefs de quartier de Nguiranène et des localités environnantes. Cette rencontre a offert aux participants l'opportunité d'aborder les préoccupations persistantes concernant la création d'un bassin au marché de Nguiranène. Dans le cadre du projet visant à évacuer les eaux pluviales de Touba vers la vallée du Sine par gravité, cette installation aura un rôle de régulateur.

Lors des sorties médiatiques, des habitants de Nguiranène avaient exprimé leur opposition à cette idée. De ce fait, les responsables des quartiers de Nguiranène, Kawsara Fall, Keur Serigne Mourtada et Darou Khadim ont dissipé le doute devant le Directeur général de l'Onas, le sous-préfet Ndam et le maire de la commune de Touba mosquée. Ils ont tous, sans exception, donné leur accord pour la construction de ce bassin qui agit comme un passage des eaux pluviales vers la vallée du Sine.

Pour mémoire, le lancement de la première étape du projet a eu lieu il y a quelques mois sous l'initiative du ministre Cheikh Tidiane Dieye. Doté d'un budget de 15 milliards de francs Cfa, ce programme a pour but de canaliser les eaux de pluie de Touba en utilisant un système gravitaire avec un bassin au marché de Nguiranène.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.