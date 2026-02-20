Sénégal: Le ciel africain entre science et spiritualité

À l'occasion du mois de Ramadan, l'Institut français de Dakar organise, le 28 février prochain, une rencontre exceptionnelle autour des liens entre astronomie, mythes fondateurs et spiritualités africaines. L'événement intervient dans le sillage du lancement de la construction de l'Observatoire astronomique de Khombole par l'astronome Maram Kairé.

Le samedi 28 février, à l'Institut français de Dakar, chercheurs, artistes et autorités coutumières croiseront leurs regards autour du thème : « Constellations et Cosmogonies : Entre sciences, croyances et mythes fondateurs », annonce un communiqué de l'institution. Organisée dans le cadre du Ramadan, cette rencontre ambitionne d'explorer les passerelles entre savoirs endogènes africains et astronomie contemporaine. « L'initiative s'inscrit dans un contexte particulier : le lancement historique de la construction de l'Observatoire astronomique de Khombole, porté par l'astronome sénégalais Maram Kairé, également directeur de l'Agence sénégalaise d'études spatiales », indique le document. Une dynamique scientifique nationale qui résonne avec les traditions anciennes d'observation du ciel sur le continent.

Depuis des millénaires, les sociétés africaines ont développé des lectures symboliques et calendaires du ciel : « Des récits dogons autour de Sirius B appelée Po Tolo aux systèmes cosmiques des Sérères, Diolas et Wolofs, l'astre devient repère, mythe et matrice d'organisation sociale. » L'événement propose ainsi un dialogue fécond entre anthropologie, religion et sciences exactes. Loin d'opposer spiritualité et rationalité, la rencontre entend montrer comment ces deux registres peuvent cohabiter et se nourrir mutuellement. Le numérique, également évoqué dans le programme, est présenté comme un outil contemporain de valorisation et de transmission de ces savoirs.

Au-delà des conférences, la manifestation se veut immersive. Une séance d'observation du ciel sera animée par Baidy Benda Diop, membre de l'Aspa. Des expériences artistiques viendront enrichir la réflexion : exploration visuelle de la cosmogonie dogon avec le designer Milkos, présentation d'esquisses par l'artiste Oumar Ball, en résidence à la Villa Ndar, et atelier de teinture batik destiné aux enfants.

Selon le communiqué, le programme prévoit également un temps spirituel fort avec la rupture du jeûne (ndogou), suivie d'un interlude musical soufi, dans l'esprit de recueillement propre au mois béni. En outre, autour de Maram Kairé, plusieurs personnalités prendront part au dialogue : l'islamologue et philosophe Ousmane Timéra, fondateur de l'Université populaire d'islamophobie ; la chercheuse Ute Bocandé, spécialiste des savoirs locaux et de l'agroécologie ; ainsi que la Reine d'Oussouye, gardienne des traditions du royaume.

Entre lunette astronomique et mémoire orale, art contemporain et rites ancestraux, « Constellations et Cosmogonies » entend faire du ciel un espace de convergence. Une manière, en ce mois de Ramadan, d'interroger la place de l'humain dans l'univers, à la croisée du visible et de l'invisible.