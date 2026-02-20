Sénégal: Ayo et Tina, symboles de l'esprit olympique à Milan

Alors que les Jeux Olympiques d'hiver battent leur plein en Italie, un invité spécial, venu tout droit du Sénégal, s'est joint aux festivités à Milan. Ayo, la mascotte des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, a rendu visite à Tina, la mascotte de Milano Cortina 2026... Une rencontre symbolique entre deux éditions des Jeux appelées à inspirer le monde en 2026.

Au coeur de la capitale lombarde, devant les murs séculaires du château des Sforza (Castello Sforzesco), puis sur la célèbre Piazza del Duomo, Tina a fait découvrir à Ayo toute la magie festive des Jeux d'hiver. Entourées de fans venus du monde entier, les deux mascottes ont célébré la joie, l'unité et la rencontre des cultures qui sont l'essence même de l'expérience olympique.

Pour Ayo, un jeune lion dont le nom signifie « joie » en yoruba, ce moment était à la fois une célébration et une mise en condition. Symbole de Dakar 2026 et de l'énergie de la jeunesse sénégalaise, Ayo s'est imprégné de l'atmosphère trépidante des Jeux d'hiver. La mascotte des JOJ s'est laissé gagner par l'optimisme de Tina et a vu à quel point les Jeux pouvaient fédérer, le sport illuminer une ville, l'imagination et l'ambition faire des rêves une réalité. Tina, l'une des deux mascottes de Milano Cortina 2026, incarne l'esprit italien qui anime ces Jeux. Cette petite hermine née dans les montagnes, mais tout aussi à l'aise en ville, porte un message de résilience et d'inclusion qui s'est fait entendre durant toute la visite.

La venue d'Ayo à Milan a eu lieu quelques jours avant que Dakar 2026 ne fête, le lundi 23 février, au lendemain de la cérémonie de clôture de Milano Cortina 2026, les 250 derniers jours qui séparent le Sénégal du début des JOJ.

Pendant son séjour à Milan, Ayo s'est également arrêté chez les partenaires olympiques mondiauxTCL et Samsung.

La rencontre entre Ayo et Tina a aussi permis d'évoquer l'avenir des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Une fois que Dakar 2026 sera entré dans l'histoire en tant que premier événement sportif olympique organisé sur le continent africain, les prochains JOJ d'hiver rassembleront les jeunes athlètes dans les régions italiennes des Dolomites et de la Valteline. Des sommets enneigés et glacés de l'Italie aux rues animées de Dakar, les jeunes sont le coeur battant du Mouvement olympique.

Pour rappel, les JOJ de Dakar 2026 se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre 2026 et réuniront 2 700 jeunes athlètes âgés de 17 ans au maximum. Les sites seront répartis sur trois zones : Dakar, Diamniadio et Saly.