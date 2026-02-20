Sénégal: Transformation Systémique - Le MITA et le MEPC scellent un pacte de performance à Diamniadio

Dans le cadre de sa tournée des ministères sectoriels, le Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a été reçu, ce jour, à Diamniadio par son homologue des Transports Terrestres et Aériens, Yankoba Diémé. Au coeur des échanges : l'alignement stratégique sur la stratégie nationale de développement (SND) 2025-2029 et la fin de l'endettement systématique.

L'heure n'est plus aux projets isolés ou aux « approches clonées ». C'est le message fort martelé par Yankoba Diémé lors de la visite de travail d'Abdourahmane Sarr dans les locaux du Ministère des Transports Terrestres et Aériens (MiTTA). Dans une ambiance empreinte de solennité en ce mois de Ramadan et de Carême, les deux ministres ont affiché une synergie totale pour porter la nouvelle vision « Sénégal 2050 ».

Le Ministre de l'Économie, Abdourahmane Sarr, a posé un diagnostic sans complaisance de la situation macroéconomique du pays. Avec un endettement extérieur atteignant environ 70 % du PIB, la rupture est désormais une nécessité budgétaire. « L'ère où l'on envoyait systématiquement tous les projets au ministère du Plan pour un financement par des bailleurs extérieurs est révolue », a déclaré M. Sarr.

La nouvelle doctrine de « transformation systémique » repose sur un principe clair : l'effet de levier. L'État ne doit plus être le seul financeur. Pour chaque franc CFA public investi, le gouvernement compte désormais attirer 2 à 4 francs CFA de l'investissement privé. Un modèle que le secteur des transports, avec des projets d'envergure comme le TER ou le BRT, est déjà prêt à intensifier.

Les Transports : Colonne vertébrale de la SND 2025-2029

Pour Yankoba Diémé, le transport n'est pas qu'une question de mobilité, c'est un « catalyseur de souveraineté ». Il a décliné sa feuille de route autour de trois axes névralgiques :la modernisation terrestre : Un réseau durable et des transports collectifs performants, la révolution ferroviaire en faisant du rail l'outil central de l'aménagement du territoire et la compétitivité aérienne par le renforcement du pavillon national et les infrastructures aéroportuaires.

« Notre responsabilité est d'inscrire nos projets dans une logique de performance mesurable. Ce que les citoyens attendent, c'est l'impact réel », a insisté le Ministre Diémé, engageant ses équipes vers une rigueur accrue dans la maturation des dossiers.

Au-delà des chiffres, la rencontre a mis l'accent sur la territorialisation des politiques publiques. La stratégie nationale s'articulera autour de huit pôles régionaux et de 1 000 épicentres de développement. L'objectif est de connecter les zones urbaines et rurales pour un développement endogène, porté par des territoires responsabilisés.

La visite s'est conclue sur une volonté ferme de passer des paroles aux actes. Les Lettres de Politique Sectorielle (LPS), souvent oubliées dans les tiroirs par le passé, deviennent désormais le tableau de bord quotidien de l'action gouvernementale.