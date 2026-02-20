Sénégal: Organisation du pèlerinage aux lieux saints de l'Islam - Une mission d'information parlementaire statue sur les difficultés

L'Assemblée nationale veut mettre fin aux irrégularités notées souvent dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Le 17 février 2026, les députés ont mis en place une mission d'information parlementaire pour passer au crible l'organisation.

L'Assemblée nationale, à travers la Commission des Affaires étrangères, des Sénégalais de l'Extérieur et de l'Intégration africaine, a institué une mission d'information parlementaire sur l'organisation du pèlerinage aux Lieux Saints de l'Islam.

Elle a pour objet, informe un communiqué, «d'évaluer le dispositif d'organisation du Hajj mis en œuvre par les structures publiques compétentes, en particulier la Délégation générale au Pèlerinage aux Lieux saints de l'Islam (Dgp), en collaboration avec les agences privées agréées, et d'apprécier la qualité des prestations fournies aux pèlerins sénégalais, en vue de formuler des recommandations d'amélioration».

Installée le 17 février dernier, la mission est dirigée par la députée Fatou Diop Cissé, présidente de la commission des Affaires étrangères, des Sénégalais de l'Extérieur et de l'Intégration africaine.

La source fait savoir qu'elle est composée de 11 membres, «désignés dans le respect du pluralisme et répartis au prorata des entités administrativement constituées à l'Assemblée nationale».

Investie d'un mandat à caractère temporaire, la mission est instituée pour une durée de six mois à compter de sa date d'installation. «Dans l'exécution de son mandat, elle se propose de conduire un diagnostic parlementaire approfondi, destiné à éclairer la Représentation nationale sur les causes réelles des difficultés relevées, à identifier les axes d'amélioration et à formuler des recommandations pertinentes», indique-t-on dans le communiqué de presse. Le document informe que la mission peut «procéder à toute audition, consultation et demande de communication de pièces utiles, notamment auprès de la Dgp (Délégation générale au Pèlerinage), des départements ministériels concernés, des agences privées agréées, des autorités aéroportuaires, ainsi que des organisations religieuses, des encadreurs et des pèlerins».

Ses travaux seront sanctionnés par «un rapport en vue d'une amélioration durable de l'efficacité, de la transparence et de la qualité de l'organisation du pèlerinage», mentionne-t-on dans le document.

La présidente de la mission «appelle les acteurs institutionnels et les parties prenantes à une coopération pleine et loyale, dans l'intérêt supérieur des pèlerins et, plus largement, de la qualité du service public rendu à nos compatriotes».