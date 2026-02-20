Madagascar: Mandikanamana - Une domestique vole et convertit 520 euros

20 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Une femme travaillant depuis environ 1 an à Mandikanamana, Alasora, a été arrêtée mercredi pour avoir subtilisé de l'argent et des bijoux dans la chambre de son employeur. Elle avait réussi à se procurer une copie de la clé et y entrait discrètement pour dérober les biens.

Au total, 520 euros ont disparu, somme qu'elle a ensuite échangée à Analakely contre environ 2 500 000 ariary. Elle s'est également emparée d'un médaillon en argent et d'une bague de fiançailles en or sertie de diamant, offerte par le patron à sa fiancée lors de la Saint-Valentin. Le médaillon a été revendu sur le marché, mais la bague a pu être récupérée.

L'affaire a éclaté lorsque le propriétaire, sur le point de voyager à l'étranger, a constaté la disparition de ses économies en euros et de la bague. Ses quatre employés ont été interrogés par la police, mais les soupçons se sont portés sur la femme considérée jusque-là comme digne de confiance.

Bien qu'elle ne réside pas sur place et rentre chez elle chaque soir, son train de vie a éveillé l'attention des enquêteurs : avec un salaire mensuel de 200 000 ariary, elle venait d'acheter un téléphone portable d'une valeur de 600 000 ariary. Confrontée aux preuves, elle a fini par avouer les faits.

