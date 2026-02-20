Madagascar: Région Boeny - Un administrateur civil nommé secrétaire général

À défaut d'un chef de région, tant attendu par tout le monde et surtout le monde politique à Mahajanga, le dernier Conseil des ministres vient de nommer le secrétaire général de la région Boeny.

L'administrateur civil, Jean Fabien Rabe remplace l'ancien secrétaire général, Faly Miadana Ravoavy Andrianimanana.

Le nouveau venu, en compagnie du préfet de Mahajanga, Nicolas Rabenandrasana, a effectué une visite de courtoisie à son prédécesseur, en début de semaine, au bloc administratif à Ampisikina, lundi dernier.

« La région Boeny et la préfecture s'engagent à coopérer pour faciliter la gestion de l'administration publique à Mahajanga », a souligné l'administrateur civil et secrétaire général.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Depuis l'abrogation de la nomination des gouverneurs dans vingt-trois régions, dont Boeny, le 29 octobre dernier, le SG Faly Miadana Ravoavy Andrianimanana a assuré l'expédition des affaires courantes et la sécurisation du patrimoine régional, selon les recommandations du nouveau gouvernement.

Le 2 décembre dernier, l'État a certifié, par une décision du Conseil des ministres, que tous les secrétaires généraux avaient à garantir le fonctionnement des régions, jusqu'à la nomination du futur chef de région.

La situation est ainsi résolue en partie, mais le monde politique et les syndicats, ainsi que les habitants, attendent surtout la nomination d'un nouveau chef de région, aujourd'hui.