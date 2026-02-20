Burkina Faso: Femme, enfant et famille - Remise du rapport général des Etats généraux au Président Goïta

Le Président de la Transition, le général d'Armée Assimi Goïta, a reçu jeudi 19 février 2026 à Bamako, le rapport général des Etats généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. Le document lui a été officiellement remis par la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Djénéba Diarra, accompagnée d'une importante délégation comprenant les membres de la Commission nationale d'organisation ainsi que du bureau de la Plateforme nationale des femmes du Mali, section AES.

Au cœur des priorités des autorités de la Transition, la femme, l'enfant et la famille sont désormais érigés en piliers stratégiques de la refondation nationale. C'est dans cette dynamique qu'ont été organisés les Etats généraux, avec pour objectif d'approfondir la réflexion nationale et de formuler des solutions durables autour de trois axes majeurs : le renforcement de la cellule familiale ; l'autonomisation économique des femmes et leur pleine participation à la gestion des affaires publiques, notamment dans la prévention des conflits ; ainsi que la consolidation des mécanismes de prévention et de protection des enfants contre toutes les formes de violences, d'abus et d'exploitation.

Adoptant une démarche inclusive et participative, le processus a mobilisé près d'un millier de participants à travers des concertations nationales. Les travaux ont abouti à 459 recommandations et 349 actions, assorties d'un plan d'action prioritaire annexé au rapport final.

Après la remise du document au président de la Transition, la ministre Djénéba Diarra a souligné le caractère entièrement national du processus, réalisé sur financement du budget national avec l'appui du chef de l'Etat et sous le leadership du Premier ministre. Elle a également salué la contribution déterminante des Forces Armées Maliennes, qui ont facilité la tenue des assises. Selon la ministre, cette initiative constitue une première au Mali et marque une étape majeure dans l'élaboration d'une vision nationale concertée visant l'amélioration des conditions de vie des femmes, des enfants et des familles.

Les Etats généraux s'inscrivent dans les orientations stratégiques fixées par le chef de l'Etat, plaçant les femmes au cœur du développement du « Mali Kura ». Le Président de la Transition a, à cet égard, décrété 2026-2027 « Année de l'éducation et de la culture », en vue de souligner le rôle déterminant des femmes dans la transmission des valeurs, la cohésion sociale et la stabilité nationale.