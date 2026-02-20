Cote d'Ivoire: Ramadan et Carême - Le gouvernement rassuré sur les stocks de sucre

Les autorités ivoiriennes se veulent rassurantes quant à l'approvisionnement du marché en sucre. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Ibrahim Kalil Konaté, a effectué une visite à l'entrepôt EXIMAT 3 de Sucrivoire, filiale du Groupe SIFCA, à Abidjan. C'était le 16 février 2026.

Objectif de cette descente sur le terrain : constater la disponibilité effective des stocks et s'assurer du bon fonctionnement du dispositif d'approvisionnement mis en place pour répondre à la hausse de la demande. Accompagné du Directeur général du Commerce intérieur, Aimé Kablan Koizan, et du Directeur général de l'Industrie, Emmanuel Tra Bi, ainsi que de leurs équipes et de la presse nationale, le ministre a pu apprécier l'organisation logistique déployée par l'entreprise.

Selon les responsables de Sucrivoire, l'anticipation a été au coeur de la stratégie adoptée cette année. Les stocks ont été renforcés et la chaîne logistique optimisée afin d'assurer un ravitaillement fluide des grossistes, détaillants et industriels, aussi bien à Abidjan qu'à partir des complexes sucriers de Borotou-Koro et de Zuénoula.

La délégation ministérielle a également découvert la nouvelle ligne d'ensachage de petits formats, actuellement en phase de test à Eximat 3. Cet investissement vise à accroître la flexibilité industrielle de l'entreprise et à améliorer la réactivité dans le conditionnement des différents formats de sucre, notamment pour le marché abidjanais.

« À l'approche de ces périodes de forte consommation, nous avons anticipé la demande en renforçant nos stocks et en optimisant notre organisation logistique. Notre priorité est claire : garantir la disponibilité du sucre sur le marché national, tout en respectant nos exigences de qualité et de traçabilité », a assuré Pierluigi Passera, Directeur général de Sucrivoire.

Au terme de la visite, le ministre Ibrahim Kalil Konaté s'est dit satisfait des dispositions observées. « Cette visite nous a permis de constater la disponibilité effective des stocks et l'efficacité de l'organisation mise en place. Il est essentiel de rassurer les populations sur l'approvisionnement des produits de première nécessité. Nous continuerons à collaborer étroitement avec les opérateurs économiques pour garantir la stabilité du marché et prévenir toute tension », a-t-il affirmé.

Acteur majeur de la filière sucrière nationale, Sucrivoire intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production de canne à sucre à la commercialisation. À travers ses unités industrielles et son dispositif logistique structuré, l'entreprise joue un rôle central dans la couverture des besoins du marché ivoirien et dans la stabilité de l'approvisionnement en sucre, particulièrement en période de forte demande.