Afrique: Investissements en Côte d'Ivoire - 26 948 entreprises créées en 2025, soit une hausse de 6 %

La Côte d'Ivoire confirme sa résilience et prépare un nouveau cycle d'investissements ambitieux.

L'année 2025 aura été celle de la consolidation et de la préparation pour le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici), posant les bases d'un cycle 2026-2030 orienté vers l'efficacité, l'équité et l'impact. Face à la presse, le jeudi 19 février 2026, à Abidjan-Plateau, sa directrice générale, Solange Amichia, a dressé un bilan détaillé des performances enregistrées et a décliné les perspectives à moyen terme. Malgré un contexte international marqué par des incertitudes, le centre affiche une progression.

En 2025, 154 projets ont été agréés contre 146 en 2024. Les intentions d'investissements culminent à 5 108 milliards de Fcfa, un niveau robuste, certes inférieur au pic exceptionnel de 2024, mais traduisant un recentrage sur des projets plus structurants et à forte valeur ajoutée. Autre indicateur significatif, 26 948 entreprises ont été créées en 2025, soit une hausse de 6 % par rapport à l'année précédente.

La directrice générale a insisté sur l'amélioration continue de l'environnement des affaires. Les notations internationales confirment cette dynamique : Moody's maintient la Côte d'Ivoire à Ba3 perspective positive, Fitch à BB perspective stable et Bloomfield à A+ en monnaie locale. L'indice de perception de la corruption enregistre également une avancée notable, avec un gain de 36 places entre 2021 et 2024, illustrant les efforts de transparence et de gouvernance. « Ces signaux renforcent la crédibilité de la Côte d'Ivoire auprès des investisseurs internationaux », a souligné Solange Amichia.

Pour la directrice générale, la solidité macroéconomique demeure l'atout central du pays. « La Côte d'Ivoire affiche un taux de croissance supérieur à 6 % depuis 2012, avec des pics autour de 8 %. Pour la période 2025-2030, les projections sont de 6,7 %. Ce sont des indicateurs forts qui rassurent les investisseurs », a-t-elle déclaré.

Au titre de 2025, le Cepici a mobilisé 813 milliards de Fcfa d'investissements. Sur la période 2021-2025, plus de 4 300 milliards de Fcfa ont été mobilisés, soit 66 % de l'objectif fixé à 6 400 milliards de Fcfa dans le cadre du Plan national de développement 2021-2025. « Les résultats restent très significatifs au regard des chocs exogènes et du contexte mondial », a-t-elle précisé.

En présence des partenaires locaux et internationaux, la directrice générale a insisté sur la transformation locale des matières premières. « L'anacarde est passée d'un taux de transformation de 6 % en 2016 à près de 40 % en 2025. C'est une progression remarquable. Nous avançons également sur la transformation du cacao », a-t-elle indiqué.

Les hydrocarbures, avec les découvertes de Baleine et Calao South, ainsi que le secteur minier en pleine expansion, constituent d'autres piliers de croissance. « La Côte d'Ivoire ambitionne de dépasser 100 tonnes d'or produites à l'horizon 2030. Nous voulons nous positionner comme un pays minier majeur en Afrique de l'Ouest », a-t-elle affirmé.

L'agriculture et l'agro-pastoral ont vu l'entrée de 13 nouvelles entreprises en 2025. Les services (télécoms, numérique, audiovisuel et formation) affichent également un dynamisme soutenu. Avec l'adoption du Plan national de développement 2026-2030, l'heure est à l'opérationnalisation des clusters industriels stratégiques. « Les sept clusters industriels vont entrer dans leur phase opérationnelle. Nous avons déjà des intentions d'investissement concrètes », a annoncé Solange Amichia.

Elle met également en avant l'économie circulaire comme levier d'avenir. « Nous devons valoriser nos déchets agricoles (coques de cajou, cabosses de cacao, résidus de palmier à huile). Ils peuvent être transformés en biomasse, en énergie ou en produits dérivés à forte valeur ajoutée. Il existe une forte demande internationale ».

Pour réussir ce tournant, l'institution engage une transformation interne. « Nous allons réviser le code des investissements pour l'aligner sur le nouveau Pnd et renforcer son appropriation par les investisseurs », a annoncé la directrice générale.

Le Cepici entend accélérer la digitalisation de ses services, améliorer le suivi des investisseurs et s'appuyer davantage sur l'intelligence économique. « Nous devons mieux cibler, mieux accompagner et mieux suivre. Le Cepici doit être plus stratégique et plus performant ».

En conclusion, Solange Amichia a réaffirmé l'ambition nationale. « Notre rôle est de créer des partenariats entre opérateurs ivoiriens, africains et internationaux. L'objectif est d'accélérer l'industrialisation et de consolider la place de la Côte d'Ivoire comme hub régional d'investissements ».