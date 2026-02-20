Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - La rentrée académique du Campc placée sous le signe de l'engagement et de l'excellence durable

Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres (Campc) a effectué, le jeudi 19 février 2026, dans ses locaux situés au sein de l'Université Félix Houphouët-Boigny, sa rentrée solennelle au titre de l'année académique 2026.

L'inspecteur général Kassoum Coulibaly, représentant le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, Me Adama Kamara, par ailleurs vice-président du conseil d'administration du Campc, a félicité le professeur Joseph Kaudjhis, directeur général du Campc, ainsi que son équipe pour le travail remarquable.

Pour le professeur Joseph Kaudjhis, la nouvelle année académique qui s'ouvre, offre l'occasion de consolider les acquis en matière de formation et d'ouvrir de nouveaux horizons, conformément aux missions assignées au Centre. « C'est pourquoi nous sommes heureux de vous accueillir dans ce haut lieu de partage, ce temple du donner et du recevoir, à l'occasion de la rentrée académique des programmes longs en alternance, que nous plaçons sous le signe de l'engagement, de l'innovation continue et de l'excellence durable », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, l'année 2025 a été très satisfaisante, car le Campc a enregistré une hausse significative de ses effectifs dans les programmes longs en alternance. « Lorsque je prenais fonction, nous comptions 66 auditeurs ; aujourd'hui, nous en dénombrons 420, et cette année, nous attendons environ 500 auditeurs. Nous avons ouvert 21 filières de formation, dont 14 masters professionnels, sept licences professionnelles, ainsi qu'un doctorat piloté par le Campc », a indiqué le directeur général.

Il a exprimé sa gratitude à la Côte d'Ivoire, pays siège de l'institution, pour le soutien permanent et multiforme qu'elle ne cesse d'apporter à son fonctionnement et à son rayonnement. Joseph Kaudjhis a également félicité les gouvernements burkinabè et gabonais, qui ont signé des accords de siège avec l'institution. Ces accords se sont matérialisés par l'ouverture de la représentation du Campc à Ouagadougou en décembre 2023 et par l'ouverture, dans les prochaines semaines, de celle de Libreville.

Créé en 1970 et opérationnel depuis 1975, le Campc a pour mission principale le renforcement des capacités des cadres africains. « Fleuron de la formation professionnelle en Afrique, le Campc a assuré et continue d'assurer sa mission, contribuant ainsi à doter les entreprises et les organisations nationales et internationales, publiques ou privées, de plus de 30 pays africains en ressources humaines de qualité, bien imprégnées des théories, mais surtout des méthodes et outils du management moderne », s'est félicité le directeur général.

Il a précisé qu'à ce jour, l'institution a formé plus de 45 000 professionnels tous secteurs confondus, ou les a accueillis dans le cadre de ses programmes en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique.

Cette dynamique, a-t-il expliqué, est le résultat des réformes mises en oeuvre au cours des cinq dernières années dans le cadre du plan stratégique 2018-2022. Ces réformes doivent se poursuivre et s'intensifier durant le quadriennat 2023-2027, dont le plan stratégique a été validé et adopté par le conseil d'administration lors de sa 38e session tenue à Abidjan le 14 décembre 2023.

« L'axe prioritaire de ce nouveau plan stratégique porte sur le renforcement des capacités d'accueil du Centre et de ses représentations. De manière spécifique, il s'agira d'étendre les infrastructures du siège à Abidjan, de construire et d'équiper la représentation du Campc à Ouagadougou, ainsi que de construire et d'équiper celle de Libreville », a expliqué le professeur Joseph Kaudjhis. Il a ajouté qu'en matière de formation, une attention particulière sera accordée à des thématiques nouvelles et porteuses, notamment la diversité, l'égalité, l'inclusion professionnelle, le télétravail, l'intelligence artificielle, le financement vert, etc.

À noter que cette rentrée a été marquée par une conférence inaugurale autour du thème : « Gouvernance des entreprises et des organisations en Afrique : quels leviers pour un développement et une compétitivité durable à l'ère de l'intelligence artificielle (Ia) ? ».