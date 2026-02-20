Une quarantaine d'associations, d'églises et de mosquées issues de plusieurs villes vont bénéficier de vivres et non-vivres d'un coût de 60 millions de Fcfa. Ce, dans le cadre d'une caravane de solidarité initiée par la Fondation Orange Côte d'Ivoire, en cette période pénitence pour les chrétiens et les musulmans. Le lancement de la distribution a eu lieu le mercredi 18 février, à Abidjan.

Au nombre des églises, on peut citer notamment les paroisses Saint Jean-Marie Vianney d'Agboville ; Saint Josémaria d'Odienné ; Notre Dame des Victoires de Korhogo ; Saint Pierre de Bondoukou ; Saint Esprit de Mockeyville ; Saint Albert le Grand de Dimbékaha de Katiola.

Les bénéficiaires sont, entre autres, les mosquées centrales de Mankono, de Madina, de Séguéla, les grandes mosquées de Dabou et de Touba et la mosquée d'Odienné, sans oublier quelques églises et mosquées de la ville d'Abidjan.

Concernant les associations, la Caritas nationale, l'association St Michel, la Fondation Pellican, l'Association des jeunes musulmans de la Riviera 3, l'Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire, la Fondation Brédji, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire (Cosim) en font partie.

Le don est constitué de 18 tonnes de riz, près de 7 tonnes de sucre, 2 630 kg de lait en poudre, 115 nattes, 425 tapis, 4 tonnes de pâtes alimentaires, 180 cartons de thé, 564 kg de café et 4 664 litres d'huile.

A travers ce geste, le directeur de la Fondation Orange Côte d'Ivoire, Habib Bamba, entend permettre aux familles chrétiennes et musulmanes démunies de vivre cette période spirituelle dans la dignité.

Il estime que la caravane de distribution de vivres et de non-vivres qui va parcourir les différentes villes citées est un message d'espérance et d'amour du prochain. « Chers guides religieux, votre engagement quotidien auprès des fidèles fait de vous des artisans d'unité. En vous accompagnant aujourd'hui, nous reconnaissons votre rôle irremplaçable dans le soutien moral, spirituel et social des familles », mentionne Habib Bamba.

L'acte posé par la Fondation qui est d'ailleurs à sa 6e édition a été saluée par le ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté. Pour Anka Kouélon, cheffe de cabinet, "cette action, au-delà d'une simple distribution de ressources, est un cadre d'engagement collectif envers la solidarité que le gouvernement appelle de tous ses voeux."

Au nom des bénéficiaires, Cheick Mohamed Ouattara et le révérend père Traoré Dominique, directeur national de la Caritas, ont traduit leur reconnaissance au donateur.

Cheick Mohamed Ouattara souligne que par ce geste noble, la Fondation démontre, une fois de plus, son engagement en faveur des communautés. « Quiconque ne remercie pas les hommes ne va pas connaître la grâce de Dieu », a-t-il reconnu, citant le Saint Coran.