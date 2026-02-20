Cote d'Ivoire: Assemblée nationale/Première session ordinaire - Le calendrier des travaux adopté à l'unanimité

L'Assemblée nationale de la troisième législature de la 3e République se prépare à entamer ses travaux parlementaires, avec l'adoption du calendrier des sessions présenté aux députés lors d'une séance plénière, le jeudi 19 février 2026, à l'hémicycle au Plateau.

La rencontre, dirigée par Patrick Achi, le président, a rassemblé 250 députés sur les 253 membres. Elle avait pour ordre du jour l'examen et l'adoption du projet de calendrier, conformément à l'article 21 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

La conférence des présidents s'est tenue le 18 février pour préparer ce projet. Le calendrier adopté couvre la première session ordinaire de l'année 2026 qui commence le 19 février et s'achève le 30 juin. Il comprend sept projets de loi ordinaires, sept projets de loi d'autorisation de ratification de conventions internationales et 13 projets de loi de ratification d'ordonnances.

Deux séances de questions orales avec débats sont prévues, offrant aux parlementaires l'occasion de débattre de divers sujets d'actualité et de renforcer le contrôle de l'action gouvernementale.

Patrick Achi a souligné que ce calendrier demeure flexible, afin d'intégrer d'éventuels sujets urgents qui surviendront au cours de la session. Il a annoncé l'organisation de séances de formation destinées aux nouveaux élus. « Ces formations visent à familiariser les collègues avec la gestion et l'organisation des procédures parlementaires, assurant ainsi une meilleure efficacité dans le travail législatif », a-t-il justifié.

Clôturant la séance, il a exhorté les députés à prendre activement part aux prochaines réunions. Cela, afin d'enrichir les projets de loi à examiner. La première session ordinaire s'annonce prometteuse, car portée par un calendrier structuré et des initiatives destinées à renforcer les capacités des parlementaires. Elle jouera un rôle clé dans le développement législatif de la Côte d'Ivoire.