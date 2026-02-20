Cote d'Ivoire: Pdci-Rda/Procès de Yapo Calice ce vendredi 20 février - Le parti affiche son unité

Vague de solidarité au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda). Réunis le jeudi 19 février 2026, au siège du parti à Abidjan-Cocody, responsables, élus et militants ont réaffirmé leur soutien indéfectible au président Cheick Tidjane Thiam, au secrétaire exécutif en chef Yapo Calixte, ainsi qu'aux militants détenus. Inculpé pour trouble à l'ordre public, diffamation et tribalisme, Yapo Yapo Calice verra son dossier examiné sur le fond ce vendredi 20 février 2026. À la veille de cette audience, la direction du parti a tenu à afficher une unité sans faille.

Représentant le président Thiam, le vice-président du parti, l'ancien ministre Gilbert Bleu Lainé, a dressé un tableau préoccupant de la situation. « Des centaines de nos militants sont en prison. Notre secrétaire exécutif en chef est inculpé. Des menaces visent le président du parti, pendant que des campagnes médiatiques cherchent à fragiliser notre organisation », a-t-il déclaré.

Face à ce qu'il qualifie d'« attaques systématiques », il a appelé à la cohésion, à la discipline et à la sérénité. « On ne contrôle pas toujours les événements, mais on contrôle la manière dont on y réagit », a-t-il insisté, rappelant que la culture du dialogue demeure un pilier historique du parti.

Le vice-président Aby Raoul, haut représentant dans le district des Lagunes, a replacé ces tensions dans la longue trajectoire du Pdci-Rda, qui célébrera ses 80 ans le 8 avril 2026.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Évoquant l'héritage de Félix Houphouët-Boigny et de Henri Konan Bédié, il a souligné que le parti « est habitué aux combats politiques » et a toujours su traverser les tempêtes. Un message appuyé a été adressé aux militants incarcérés : « Vous n'êtes pas seuls. Nous portons votre cause avec dignité et détermination ».

La direction a assuré prendre en charge l'assistance judiciaire des détenus et exprimé sa confiance en l'issue judiciaire. La cérémonie a été marquée par la lecture d'une motion de soutien par la déléguée départementale d'Adjamé, Ayivor Jeanne. Des représentants des jeunes et des femmes du parti, notamment Aka Amon Guillaume de Marcory et Dr Boédé Sabine de Facobly, ont, tour à tour, réaffirmé leur engagement aux côtés du président, du secrétaire exécutif en chef et des militants détenus.

Dans un contexte politique tendu, le Pdci-Rda affiche ainsi sa volonté de transformer « l'épreuve en démonstration de maturité politique », misant sur l'unité et la discipline pour préparer ses prochaines échéances électorales.