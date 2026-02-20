Cote d'Ivoire: Assemblée nationale/Naissance du Groupe parlementaire Agir - Le pari stratégique de Stéphane Kipré

L'Assemblée nationale enregistre un nouveau rapport de forces. Le groupe parlementaire Agir est officiellement constitué, réunissant huit députés indépendants, seuil réglementaire requis pour former un groupe conformément au règlement intérieur. La présidence a été confiée au député Houra Kouassi Marc, élu de la circonscription 133 (Bouaflé et localités rattachées).

Cependant, selon plusieurs sources concordantes, l'initiative et la structuration politique du groupe portent l'empreinte du député de Gboguhé-Zaïbo, Stéphane Kipré, principal artisan de cette recomposition. La naissance d'Agir n'a pas été linéaire. Une première tentative avait avorté à la suite d'un désistement de dernière minute, faisant chuter l'effectif en dessous du seuil exigé.

Les discussions ont ensuite repris dans la discrétion, jusqu'à la stabilisation d'un noyau de huit élus issus de différentes régions. Cette séquence met en lumière la fragilité des équilibres nécessaires à l'émergence d'un groupe en dehors des grands blocs partisans.

S'il n'en assure pas la présidence, Stéphane Kipré apparaît comme le moteur politique du projet. Ce choix est analysé comme stratégique. Élu en indépendant après des tensions avec son parti et son mentor, Laurent Gbagbo, il évite ainsi d'exacerber des relations déjà délicates. Confier la direction au doyen d'âge du groupe permet d'afficher un fonctionnement collégial et de préserver une marge de manoeuvre politique.

La reconnaissance d'Agir ouvre des droits significatifs : représentation dans les commissions, temps de parole encadré, moyens logistiques et capacité d'initiative législative accrue. Dans un hémicycle dominé par la majorité présidentielle, l'émergence d'un groupe indépendant structuré constitue un fait politique notable.

Au-delà de l'arithmétique parlementaire, Agir traduit la volonté de certains élus de s'organiser afin de peser collectivement sur les débats nationaux. Reste à savoir quelle ligne politique le groupe adoptera sur les grands dossiers à venir et s'il parviendra à maintenir sa cohésion. C'est à cette épreuve que se mesurera son véritable poids dans l'équilibre parlementaire.