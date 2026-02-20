Sénégal/Maroc: Rabat - Les 18 supporters sénégalais condamnés à des peines de prison ferme

19 Février 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Le verdict est tombé ce jeudi au Tribunal de grande instance de Rabat, au terme d'une audience particulièrement tendue. Dix-huit supporters sénégalais, poursuivis pour voies de fait, ont été reconnus coupables et condamnés à des peines de prison ferme allant de trois mois à un an.

Après plusieurs heures de débats et les plaidoiries des différentes parties, le juge a suivi les réquisitions du procureur du Roi. Ce dernier avait requis l'application stricte de la loi, estimant les faits suffisamment établis à l'encontre des prévenus. La partie civile a, elle aussi, appuyé cette position, réitérant sa demande de sanctions exemplaires.

Face à ces accusations, l'avocat de la défense a contesté la matérialité des faits, plaidant la nullité de la procédure et sollicitant la clémence du tribunal. Il a notamment insisté sur le contexte des incidents et sur la situation personnelle de certains accusés.

Le tribunal s'est retiré durant près de trois heures pour délibérer avant de rendre une décision jugée sévère par les proches des condamnés. Des peines différenciées ont été prononcées en fonction du degré d'implication retenu contre chacun : trois mois, six mois ou un an de prison ferme.

L'annonce du verdict a provoqué une vive émotion dans la salle d'audience. L'atmosphère est rapidement devenue électrique, les condamnés peinant à contenir leur détresse. L'un d'eux a été victime d'un malaise et a dû être pris en charge sur place.

Cette affaire, qui a suscité une forte mobilisation au sein de la communauté sénégalaise, soulève désormais la question des voies de recours éventuelles. Selon leurs conseils, les condamnés envisagent de faire appel de la décision dans les délais légaux.

