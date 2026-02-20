Sénégal: Diplomatie parlementaire - Le Sénégal renforce ses partenariats avec Oman, la République tchèque et l'Indonésie

Le renforcement des relations bilatérales et la promotion de la diplomatie parlementaire étaient au coeur des audiences accordées, ce jeudi, aux ambassadeurs du Sultanat d'Oman, de la République tchèque et de la République d'Indonésie.

Reçu porteur d'un message officiel et d'une invitation de son homologue, l'ambassadeur d'Oman a échangé avec les autorités sénégalaises sur l'approfondissement du partenariat stratégique entre les deux pays. Les discussions ont porté notamment sur les secteurs du pétrole, du gaz, de l'eau et du développement du secteur privé. Les deux parties ont également réaffirmé leur attachement au multilatéralisme et au règlement pacifique des différends. La création d'un groupe d'amitié parlementaire a été évoquée afin de consolider les liens institutionnels entre les deux nations.

Avec l'ambassadeur tchèque, les échanges ont mis en lumière l'excellence de la coopération bilatérale, particulièrement dans le domaine des transports. Les opportunités d'investissement offertes par la Vision Sénégal 2050 ont été présentées comme un cadre attractif pour les partenaires étrangers, dans un contexte marqué par la stabilité institutionnelle et un environnement favorable aux affaires.

La rencontre avec l'ambassadeur d'Indonésie a, quant à elle, permis d'insister sur le renforcement de la coopération dans des secteurs jugés stratégiques tels que l'agriculture, l'éducation, l'industrie et la technologie. Cette dynamique s'inscrit dans une logique de coopération Sud-Sud et soutient l'ambition du Sénégal d'atteindre l'autosuffisance alimentaire.

À l'issue de ces audiences, les autorités sénégalaises ont réaffirmé l'engagement du pays en faveur de la bonne gouvernance, de la transparence et d'une gestion responsable des politiques de développement, tout en consolidant son ouverture à des partenariats mutuellement bénéfiques.