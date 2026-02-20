Sénégal: Annuaire sur l'environnement et les ressources naturelles - La cinquième édition lancée

Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique (Mete) a procédé, hier, jeudi 19 février, au lancement officiel de la cinquième édition de son Annuaire sur l'environnement et les ressources naturelles (Aern) et la Base de données géographiques et environnementales (Badge). Ces importants outils ont été produits avec le soutien technique du Centre de suivi écologique (Cse).

Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, à travers le Centre de suivi écologique (Cse), a lancé, hier, jeudi 19 février, la cinquième édition de son Annuaire sur l'environnement et les ressources naturelles (Aern) et la Base de données géographiques et environnementales (Badge) du Sénégal.

Élaboré tous les cinq ans, cet Annuaire constitue une référence qui met à la disposition du public et des décideurs toutes les informations officielles permettant d'apprécier l'état d'évolution de notre environnement et de nos ressources naturelles.

Selon le Pr Cheikh Mbow, directeur général du Centre de suivi écologique, le document, qui couvre 19 thématiques réparties en 14 chapitres, apporte des éclairages sur les ressources hydriques, pédologiques, forestières, fauniques, halieutiques, minérales et énergétiques.

D'après lui, l'Aern permet aussi d'être informé sur la population, les établissements humains, le cadre de vie, les secteurs socioéconomiques et le cadre de la politique environnementale.

« Le Sénégal est l'un des rares pays à avoir pris le temps de compiler, par le biais d'experts et avec une profondeur historique, tous les éléments importants au niveau de son environnement », a dit le Pr Mbow. De son côté, Fodé Fall, secrétaire général du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, mentionne que, depuis plusieurs décennies, le Sénégal a inscrit son action publique dans des cadres stratégiques cohérents à court, moyen et long terme.

Parmi ces derniers, il y a la Stratégie de croissance accélérée ; le Plan national d'action pour l'environnement ; le Plan d'action national de lutte contre la désertification ; les Documents de stratégie de réduction de la pauvreté ; la Contribution déterminée au niveau national et la « Vision Sénégal 2050 ».

« Dans un contexte marqué par les effets du changement climatique, la pression sur les ressources naturelles, l'urbanisation rapide et la transformation des systèmes productifs, la qualité de l'information devient un levier stratégique de gouvernance. On ne peut gérer durablement que ce que l'on mesure correctement », a déclaré M. Fall.

À en croire l'ancien préfet du département de Thiès, les multiples formes de dégradation des écosystèmes observées, telles que l'érosion des sols, la déforestation, la pollution, la raréfaction de certaines ressources, etc., imposent une responsabilité collective et invitent à transformer l'information en action afin de garantir la résilience durable de nos écosystèmes et le bien-être des générations présentes et futures.