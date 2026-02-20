Sénégal: Élection à la ligue de Dakar - Doudou Diagne Diécko porte un projet régional de 9 axes

À l'approche de l'assemblée générale élective de la Ligue de lutte de Dakar, prévue ce samedi 21 février 2026 à l'Arène nationale, Doudou Diagne Diécko entre dans le vif du sujet.

Porté par la coalition « Bira Président », le candidat propose un programme en neuf axes, avec la volonté affichée de professionnaliser davantage la lutte et d'en renforcer la sécurité dans la capitale.

La course à la présidence de la Ligue de lutte de Dakar est bien lancée. En direction de l'assemblée générale élective, programmée le 21 février, le candidat Doudou Diagne « Diécko », investi par la coalition « Bira Président », a officiellement dévoilé son programme régional articulé autour de neuf axes majeurs.

Une feuille de route ambitieuse qui vise à faire de la Ligue de Dakar un modèle d'organisation, de professionnalisme et de protection pour l'ensemble des acteurs de la lutte sénégalaise.

Pour porter ce projet, le candidat s'appuie sur une équipe composée de personnages bien connus du milieu. Parmi eux, Ibrahima Faye « Beuz », patron de Lutte Tv ; le promoteur Jamaïcain ; Gora Ndoye, président de l'Association des jeunes amateurs ; ou encore Massamba Guèye, secrétaire général de l'Association nationale des entraîneurs de lutte du Sénégal (Anels).

Ensemble, ils ont peaufiné un programme destiné à répondre aux défis structurels, sociaux et économiques auxquels la discipline est confrontée dans la capitale. Au cœur de cette vision, la question sécuritaire occupe une place centrale.

La mise en place d'une cellule permanente réunissant la Ligue, les forces de sécurité et les autorités administratives est envisagée afin de restaurer la confiance autour des compétitions et garantir la protection des lutteurs, encadreurs et promoteurs.

Sur le plan économique, la coalition de Doudou Diagne mise sur la création d'un fonds de développement dédié à la lutte à Dakar, ainsi que sur l'ouverture vers les entreprises, les collectivités territoriales et les institutions publiques.

L'instauration d'une plateforme commune de sponsoring pour les écuries, combinée à une meilleure gestion des droits audiovisuels, devrait permettre de générer des ressources durables pour les différents acteurs.

La modernisation du secteur passe également par la digitalisation des associations et des pratiquants. Le projet prévoit la création de sites web pour chaque structure, la mise en place d'un répertoire numérique des membres des écuries, ainsi qu'une base de données centralisée au niveau de la Ligue de Dakar. Une carte numérique du lutteur et de son encadrement est également envisagée pour faciliter l'identification et le suivi des carrières.

Par ailleurs, le programme accorde une attention particulière à la santé et à la protection sociale, avec notamment la mise en place d'une couverture maladie pour les lutteurs et un accompagnement des anciens pratiquants.

La formation des encadreurs et la structuration administrative des écuries figurent également parmi les priorités. La jeunesse n'est pas en reste, avec l'organisation de championnats pour les juniors, la détection de talents dans les quartiers et l'initiation aux disciplines associées.

Enfin, une collaboration renforcée avec la Fédération et des métropoles internationales comme Paris, Niamey et Montréal est envisagée, à travers des stages, des échanges et des combats délocalisés.

À travers cette démarche, la coalition Doudou Diagne entend impulser une nouvelle dynamique de gouvernance fondée sur la transparence, la consultation des écuries et la représentation équilibrée des associations. L'ambition affichée est claire : ériger la Ligue de Dakar en référence nationale en matière d'organisation et d'innovation dans la lutte sénégalaise.