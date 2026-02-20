Sénégal: Autoroute Thiès - Deux morts dans un accident impliquant un 'Cheikhou Chérifou'

19 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.D

Un drame s'est produit dans la journée sur l'autoroute menant à Thiès, où un violent accident de la circulation a impliqué un véhicule de transport en commun communément appelé « Cheikhou Chérifou ». Le bilan provisoire fait état d'au moins deux décès et de plusieurs blessés graves.

Selon les premiers éléments recueillis sur place, la violence du choc a provoqué d'importants dégâts matériels. Des passagers ont été sérieusement touchés, dont un homme âgé resté coincé à l'intérieur du véhicule après l'impact.

Alertés en urgence, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour porter secours aux victimes, assurer leur évacuation et procéder aux opérations de désincarcération. Les blessés ont été pris en charge et acheminés vers des structures sanitaires.

Les causes exactes de l'accident n'ont pas encore été établies. Une enquête devrait être ouverte afin de déterminer les circonstances du drame et d'identifier les responsabilités éventuelles.

