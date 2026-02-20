Ile Maurice: Le directeur des ressources humaines de la CNT suspendu

La Compagnie Nationale de Transport (CNT) se retrouve une nouvelle fois au coeur de l'actualité. Cette fois-ci, c'est au département des ressources humaines (RH) qu'un dossier sensible fait surface. Son directeur, Ritesh Kumar Hurchund, a été suspendu à la suite d'un audit interne commandité par le conseil d'administration.

Cette décision survient après le rapport d'un audit interne dont les conclusions auraient soulevé plusieurs observations nécessitant des clarifications. Contacté, le directeur de la CNT, Harvin Soonarane, a confirmé la suspension, précisant que la procédure habituelle a été respectée. «Cette suspension with pay fait suite à un rapport fait par un audit interne à la demande du board.

Nous avons reçu le rapport mercredi. Le rapport a été envoyé au Chairman de la compagnie. Il m'a ensuite été demandé de prendre les dispositions nécessaires», a expliqué Harvin Soonarane. Une enquête interne est en cours pour faire la lumière sur cette affaire.

Le directeur a tenu à souligner que cette mesure reste, pour l'heure, strictement administrative et ne doit pas être interprétée comme une sanction disciplinaire. Il s'agit d'une démarche visant à permettre à la direction de mener les vérifications nécessaires en toute transparence, dans le respect des procédures internes. Harvin Soonarane a tenu à dissiper toute confusion concernant une autre affaire récente ayant secoué la CNT.

Il affirme que cette suspension n'a «aucun lien» avec celle de trois receveurs de la compagnie, suspendus il y a peu dans un autre contexte. Toujours selon le directeur, le rapport d'audit ne concernerait pas uniquement le directeur des RH. D'autres officiers du même département seraient également mentionnés dans le document, bien qu'aucun détail n'ait été divulgué sur la nature exacte des faits ou des manquements relevés.

Ritesh Kumar Hurchund occupe le poste de directeur des RH à la CNT depuis 2019. Une enquête interne devrait se poursuivre dans les jours à venir afin de déterminer les responsabilités éventuelles et d'établir les suites à donner à ce dossier, qui risque de susciter de nouvelles réactions au sein de la compagnie.