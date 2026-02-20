Ile Maurice: Baisse de 50 % du volume d'eau au réservoir de Mourouk

À Rodrigues, la météo indique des températures élevées et des pluies en baisse, entraînant des déficits pluviométriques. Au réservoir de Mourouk, la production d'eau a chuté de 50 %, affectant directement le volume d'eau disponible pour la distribution.

Dans ce contexte, le chef commissaire adjoint, Johnson Roussety, a visité, mercredi, le réservoir, où il a constaté une baisse de la production d'eau. Il a exprimé le besoin de l'augmenter, compte tenu du déficit de pluie qui complique la situation. Il a souligné que le dessalement d'eau de mer et la pluie pourraient aider à pallier le déficit en eau. «Nous sommes dans une période de baisse de la pluviométrie par rapport à l'année dernière tandis que la demande augmente aussi avec la forte chaleur.»

Du côté du dessalement, des efforts sont en cours pour optimiser le processus, bien que des problèmes techniques persistent. «Nous espérons avoir de la pluie au plus vite, mais nous tenons à dire aux Rodriguais que ce n'est pas de notre faute», a déclaré Johnson Roussety, concernant le dessalement.

Il précise que la présente administration a hérité, en 2022, d'une situation où seuls 500 m3 d'eau dessalée était disponible contre 3 000 m3 aujourd'hui. Le chef commissaire adjoint a également mentionné que des camions privés aident à soulager la situation et à soutenir l'économie locale, particulièrement dans le secteur touristique. Il a demandé à la population de faire preuve de compréhension face à cette situation difficile qui touche tous les habitants.

Le projet d'augmenter la capacité de dessalement à Pointe-Coton est en cours et devrait être opérationnel d'ici mi-juin pour améliorer la situation. Enfin, il a insisté sur la nécessité d'une répartition équitable de l'eau pour plus de justice dans la gestion de cette ressource vitale.