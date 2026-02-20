Ile Maurice: La diplomatie à coups de tweets

Il aura suffi d'un post rageur sur Truth Social pour rappeler au monde que, sous la présidence de Donald Trump, la géopolitique reste une affaire de tripes autant que de traités.«DO NOT GIVE AWAY DIEGO GARCIA!» a tonné le président américain, accusant Keir Starmer de commettre une «grosse erreur» en acceptant un bail centenaire sur Diego Garcia, la plus importante base militaire stratégique des États-Unis. Dans le même souffle, Trump a balayé les revendications chagossiennes comme «fictives», tout en invoquant la menace iranienne pour justifier un contrôle occidental sans partage.

Le paradoxe est saisissant : 24 heures plus tôt, Washington soutenait officiellement l'accord entre le Royaume-Uni et Maurice. Puis, vint la volte-face. Encore une. La diplomatie américaine version Trump avance en zigzag, laissant ses alliés gérer les débris.

Sur le papier, l'accord est simple. Londres reconnaît enfin la souveraineté mauricienne sur l'archipel des Chagos, tout en louant Diego Garcia à bail pour 99 ans afin d'y maintenir la base conjointe américano-britannique. En échange, Maurice reçoit une compensation financière substantielle et l'ouverture - très encadrée - d'un processus de réinstallation des Chagossiens sur certaines îles extérieures.

Pour Washington, l'essentiel est ailleurs : garantir l'usage militaire du site, présenté comme vital pour la «sécurité et la stabilité» de l'océan Indien. Le Département d'État américain ne s'en cache pas. La base «avance la sécurité nationale américaine». Traduction : Diego Garcia est un porte-avions immobile, indispensable à la projection de puissance vers le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie.

Trump, lui, préfère la dramaturgie. Il parle de «blight» - une souillure - pour le Royaume Uni, accuse Starmer de «perdre le contrôle» de l'île et suggère que, sans Diego Garcia, les États-Unis seraient moins capables de prévenir une attaque iranienne. Le droit international ? Secondaire. Les avis de la Cour internationale de justice et de l'Assemblée générale de l'ONU, qui reconnaissent la souveraineté mauricienne ? Invisibles. Les Chagossiens ? Réduits à une note de bas de page.

Ce mépris n'est pas nouveau. Il s'inscrit dans une longue tradition où les petites nations sont sommées de s'effacer devant les impératifs stratégiques des grandes. Sauf qu'en 2026, ce logiciel colonial grince. Maurice n'est plus un figurant docile. Elle s'appuie sur le droit, sur les résolutions onusiennes et sur une diplomatie patiente pour faire valoir ce que Londres avait arraché en 1965, à la veille de l'Indépendance.

La scène devient alors presque ironique : tandis que Trump intime au Royaume-Uni de «ne pas donner Diego Garcia», son propre gouvernement confirme, noir sur blanc, son soutien à l'accord avec Maurice. À Port-Louis, des discussions sécuritaires américano mauriciennes sont programmées pour assurer la mise en œuvre du dispositif autour de la base. D'un côté, l'institution. De l'autre, l'instinct.

Pour Keir Starmer, l'équation est politiquement toxique. À droite, les conservateurs et les populistes britanniques brandissent les propos de Trump comme une victoire morale. À gauche, on lui reproche de sanctuariser une base militaire tout en promettant une réparation historique. Et au centre, on observe un Premier ministre pris entre un allié imprévisible et un partenaire mauricien qui réclame enfin justice.

Pour Maurice, l'enjeu dépasse Diego Garcia. Il touche à la crédibilité de l'ordre international fondé sur le droit. Si un avis de la CIJ peut être balayé par un tweet présidentiel, alors autant ranger les conventions et ressortir les canonnières.

Reste la question chagossienne, instrumentalisée par certains activistes autoproclamés et ignorée par d'autres. Le retour est un droit. Mais il doit se faire dans un cadre légal, sécurisé et, surtout, digne. Pas à coups de coups médiatiques, ni de drapeaux brandis pour plaire à des parrains idéologiques à Londres ou à Washington.

Trump voit Diego Garcia comme un pion militaire. Maurice y voit une blessure historique. Entre les deux, Starmer tente un funambulisme diplomatique.

La vraie question est simple : peut-on réparer une injustice coloniale sans froisser l'empire sécuritaire américain ? La réponse, pour l'instant, tient dans une phrase du président américain, écrite en capitales : «DO NOT GIVE AWAY DIEGO GARCIA.» Tout un programme...