Madagascar: Volley - Championnat CAVB Zone 7/MAMA et SQUAD-X réclament justice et soutien de l'État

Alors que le GNVB a bénéficié d'un appui financier de 150 millions d'ariary pour préparer sa participation au championnat des clubs de la CAVB Zone 7, prévu du 27 février au 7 mars aux Seychelles, les deux autres représentants malgaches, MAMA et SQUAD-X, dénoncent un traitement inégal.

Prêts sur le plan sportif après plusieurs mois de préparation, ils alertent sur le manque de moyens financiers qui menace leur déplacement et lancent un appel à la solidarité nationale pour que Madagascar soit représenté dignement par l'ensemble de ses clubs.

Madagascar sera représenté par quatre clubs lors de la 30e édition du championnat des clubs de la CAVB Zone 7, prévue du 27 février au 7 mars à Victoria, aux Seychelles. Chez les hommes, la Gendarmerie nationale volley-ball (GNVB) et le MAMA défendront les couleurs nationales, tandis que, chez les dames, le GNVB et le SQUAD-X porteront haut l'étendard malgache.

Mardi dernier, les deux équipes de la Gendarmerie et leurs staffs ont été reçus par le président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, en présence de hauts conseillers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À cette occasion, le chef de l'État a accordé une aide financière de 150 millions d'ariary pour soutenir leur préparation et leur déplacement. Un geste salué par les gendarmes, mais qui laisse un goût amer aux deux autres clubs, MAMA et SQUAD-X, n'ayant pas bénéficié du même appui.

« Nous, les quatre clubs, sommes les véritables représentants de Madagascar aux Seychelles. Nous avons établi des budgets pour cette participation, mais les ressources dont nous disposons restent insuffisantes. C'est pourquoi nous lançons un appel à la solidarité : aux passionnés de volley-ball, aux entreprises et, bien sûr, aux autorités, afin que notre présence soit digne et complète », insiste Andri Andriamihasoa, libero du SQUAD-X.

Même constat du côté du MAMA, renforcé par des joueurs du COSFA et de l'ASI. « Sur le plan sportif, nous sommes prêts après plusieurs mois de préparation intense. Mais sans moyens financiers suffisants, notre déplacement est compromis.

Nous ne pouvons pas réduire l'effectif si nous voulons viser des résultats. Nous ne sommes pas seulement le club de MAMA, nous portons les couleurs de Madagascar », souligne avec force Thierry Robsell, représentant du club.

Zo Andriamampandry, président de la Ligue régionale de volley-ball Analamanga, rappelle, quant à lui, que ces quatre formations sont issues de la ligue et qu'elles ont toutes consenti d'importants sacrifices pour atteindre ce niveau.

« Elles sont prêtes, elles ont travaillé dur, mais le poids du budget est lourd. J'invite chacun, institutions comme particuliers, à contribuer pour que leur participation à cette 30e édition soit une réussite », martèle-t-il.

Toutes les délégations sont attendues au départ le 25 février. En attendant, les derniers réglages techniques se poursuivent, avec un objectif commun : hisser Madagascar au sommet du volley-ball de l'océan Indien.