Madagascar: Jeux olympiques d'hiver - « Un nouvel exploit dans ma carrière », dixit Mialitiana Clerc

Le rideau est tombé sur la participation de la délégation malgache aux Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026.

Avec deux athlètes engagés, Madagascar a une nouvelle fois fait entendre sa voix dans le concert mondial des sports d'hiver. La skieuse Mialitiana Clerc a disputé, mercredi, sa dernière épreuve olympique en slalom.

Sur la piste olympique balayée par un temps maussade dans les Dolomites, la Malgache a mené son slalom avec lucidité et engagement. Créditée d'un temps cumulé de 2'02"60, elle termine à la 49e place, à plus de vingt-trois secondes de la référence mondiale incarnée par Mikaela Shiffrin, une nouvelle fois intouchable.

Élancée avec le dossard 68, elle a assuré l'essentiel dès la première manche, sur un tracé nerveux et exigeant, validant sa qualification avec un chrono maîtrisé de 58"97. La seconde descente, plus prudente, s'est conclue en 1'03"63, sans faute éliminatoire, mais avec un déficit de vitesse face aux meilleures spécialistes.

Au classement FIS, la skieuse malgache totalise 173,11 points, un bilan légèrement en deçà de ses prestations lors des Jeux de PyeongChang 2018 et de Pékin 2022. Néanmoins, figurer à deux reprises dans le top 50 olympique : 50e en slalom géant et 49e en slalom, demeure une performance notable pour la Malgache face aux grandes nations du ski mondial.

À l'issue de la compétition, l'émotion était palpable. Entre fatigue et satisfaction, la skieuse savoure pleinement cette expérience olympique. Malgré des courses jugées difficiles, elle retient avant tout l'ambiance, le soutien du public et la fierté d'avoir porté, une nouvelle fois, les couleurs nationales sur la scène mondiale.

« J'ai vraiment adoré être ici et représenter fièrement Madagascar à nouveau. Deux fois dans le top 50, mais aussi un nouvel exploit dans ma carrière. Je ne m'attendais pas à faire ces résultats et j'en suis plus qu'heureuse », a-t-elle confié.

Du côté masculin, Mathieu Gravier n'a pas démérité sur la piste du slalom géant. Le skieur de 22 ans, engagé pour sa deuxième olympiade consécutive, est parvenu à rallier l'arrivée des deux manches, preuve d'une maîtrise solide sur un tracé exigeant.

Lors de la première manche, il boucle son parcours en 1'27"86, se classant 60e, à plus de treize secondes du leader. Dans la seconde manche, il améliore son chrono avec un run en 1'20"97, portant son temps total à 2'48"83 et terminant 57e au classement général.