Burkina Faso: Suudu Andal Sport - La trouvaille de l'ambassadeur pour le sport

L'ambassadeur pour le sport, Charles Kaboré, a au cours d'un point de presse, dans la matinée du mardi 17 février 2026 à Ouagadougou, lancé officiellement un vaste programme de formation. Suudu Andal sport, comme on l'appelle, sera mis au profit des acteurs du sport burkinabè.

Suudu Andal qui signifie « Nid du savoir sportif » en langue nationale fulfuldé est l'appellation du vaste programme de formation au profit des acteurs du sport burkinabè. Le 17 février dernier, à travers une conférence de presse à Ouagadougou, l'ambassadeur pour le Sport, Charles Kaboré a lancé et présenter en détail ce programme de perfectionnement.

Face aux journalistes, il a souligné que, dans un monde sportif en constante mutation, la qualité des ressources humaines constitue un levier essentiel pour atteindre la haute performance et assurer le rayonnement international du sport burkinabè. C'est dans cette dynamique qu'a été conçu, selon lui, le programme Suudu Andal Sport.

Ce programme qui concerne l'ensemble des disciplines sportives se déclinera en une série de formations de haut niveau, animée par des experts reconnus sur le plan national qu'international. A en croire l'ex-sociétaire de l'Olympique de Marseille, les athlètes burkinabè se battent avec courage avec un rêve de réussir avec des supporters croyant en leur potentiel. « Mais, pour transformer ce potentiel en performances durables, nous devons investir résolument dans la compétence, la gouvernance et la formation », a relevé l'ex-capitaine des Etalons.

Faire du capital humain sportif burkinabè une priorité stratégique

Dans le cadre de cette initiative, les acteurs sportifs burkinabè auront l'opportunité de participer à des stages de perfectionnement dans plusieurs pays africains et européens. Par ailleurs, des sessions de formation seront également organisées sur le territoire national, sous la conduite d'experts nationaux et internationaux.

« A travers des formations de haut niveau, animées par des experts reconnus sur les plans national et international ; nous entendons transmettre des méthodes modernes, améliorer la gouvernance et structurer durablement notre écosystème sportif », a laissé entendre M. Kaboré. L'ambition du tout premier ambassadeur pour le sport au Burkina Faso est clair : « Faire du capital humain sportif burkinabè une priorité stratégique ».

Une ambition selon lui qui s'inscrit pleinement dans la vision impulsée par le chef de l'Etat, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, pour un Burkina Faso souverain, compétent et résolument tourné vers l'excellence. La première formation de cet ambitieux projet concernera les chargés de marketing des différentes fédérations sportives et se tiendra les 6 et 7 mars 2026.

Elle marquera le lancement effectif des activités du programme. A côté de l'ambassadeur pour le sport, au cours de ce face à face avec la presse, le secrétaire général de la présidence du Faso, Dr Zakaria Soré a salué la mise en œuvre du programme Suudu Andal Sport. Selon lui, cette initiative répond à un besoin crucial du monde sportif burkinabè et contribuera à son développement structuré et durable.