Cote d'Ivoire: Finances publiques - Le pari stratégique du Trésor pour 2026

A l'occasion de son séminaire bilan tenu à Bouaké le 5 février dernier, le Trésor Public s'est engagé sur de nouveaux défis afin de consolider la soutenabilité budgétaire et accélérer le développement économique conformément aux objectifs du Plan National de Développement 2026-2030.

Cette Administration place l'année 2026 sous le thème « la mobilisation optimale des ressources intérieures, un enjeu de performance des services du Trésor Public ». Une thématique déclinée en six orientations prioritaires sous forme de défis qu'il convient de relever cette année.

Ainsi, le Trésor Public entend mettre un point d'honneur sur l'accroissement du niveau de mobilisation des ressources non fiscales, l'optimisation de la gestion des ressources propres des collectivités territoriales, l'optimisation de la gestion des ressources propres des établissements publics nationaux, l'accroissement de la mobilisation de l'épargne privée et l'amélioration du niveau de recouvrement des recette au sein des représentations nationales à l'extérieur.

Suite à l'adoption du budget au titre de la gestion 2026 d'un montant de 17 350,2 milliards de FCFA, les objectifs financiers assignés au Trésor Public cette année, au titre de la mobilisation des ressources non fiscales sont estimés à 234,43 milliards de FCFA.

Selon un communiqué de la direction générale du Trésor, la gestion des finances publiques dans de nombreux pays africains est caractérisée par un paradoxe, celui qui consiste pour l'Etat à recourir à l'endettement, même maîtrisé, pour financer une partie de ses besoins alors qu'il existe de nombreuses niches de ressources internes telles que les amendes forfaitaires, les amendes judiciaires, les contraventions de police, etc. qui demeurent insuffisamment exploitées. Le Trésor Public, en tant que gestionnaire de la trésorerie de l'Etat au sens large veut ainsi relever le défi de l'inversion de la tendance.

Dès lors, les enjeux au centre de l'optimisation du recouvrement des ressources intérieures sont énormes. Il s'agit d'accroître la contribution de ces ressources au financement du budget de l'Etat et de ses démembrements en vue de réduire significativement la part des ressources d'emprunt dont le coût et la charge budgétaire ne sont plus à démontrer.

Le 09 février 2026, à l'occasion de la présentation des voeux de nouvel an de ses structures placées sous sa tutelle, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly a fixé huit priorités pour l'année, parmi lesquelles la mobilisation des ressources intérieures, l'accélération des réformes des finances publiques, le suivi rigoureux de l'exécution du budget 2026 et le renforcement du dialogue avec le secteur privé. Le Trésor Public s'inscrit pleinement dans cette dynamique, en mettant l'accent sur la performance et la transparence.

Les résultats de 2025 témoignent déjà cette capacité : 1 556,80 milliards de Francs CFA ont été payés au bénéfice de plus de 6 721 fournisseurs et prestataires de service de l'Etat et ses démembrements, dans le délai réglementaire de 90 jours, traduisant ainsi le respect des engagements de l'Etat vis-à-vis de ses partenaires. Le recouvrement des recettes s'élève à 255,2 milliards de Francs CFA sur un objectif global de 242,4 milliards, soit un taux de réalisation de 105,4 %. Tandis que la mobilisation des produits d'épargne du Trésor à hauteur de 26,4 milliards de Francs CFA à fin novembre 2025 contre 20,3 milliards à la fin de l'exercice 2024, soit un taux d'accroissement de 29,8 %.

Avec ces avancées et les nouvelles orientations, le Trésor Public entend renforcer son rôle de pilier central de financement du budget de l'Etat, en privilégiant une mobilisation accrue des ressources intérieures pour soutenir durablement la croissance et la stabilité économique de la Côte d'Ivoire.