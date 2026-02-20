Cote d'Ivoire: Rentrée solennelle de l'ASCAD - Les mathématiques au coeur de la prospérité nationale

L'Académie des Sciences, des Arts, des Cultures d'Afrique et des Diasporas Africaines (ASCAD) a procédé, le jeudi 19 février 2026, à sa rentrée solennelle 2025-2026, au cours d'une cérémonie placée sous le haut patronage de Tiémoko Meyliet Koné, Vice-Président de la République de Côte d'Ivoire.

Parrain de cette rentrée académique, l'intervenant a exprimé sa fierté de s'associer à cet événement majeur de la vie intellectuelle nationale. Il a salué l'engagement constant du Président de l'ASCAD, le Professeur Gilbert Marie N'Gbo Aké, ainsi que celui de l'ensemble des académiciens, pour leur contribution soutenue au rayonnement du savoir et au développement de la Côte d'Ivoire.

Placée sous le thème évocateur « Les mathématiques : investir dans l'abstrait pour bâtir la prospérité », cette rentrée a mis en lumière le rôle stratégique des sciences fondamentales dans la construction des économies modernes.

À travers une brillante conférence inaugurale prononcée par le Professeur Saliou Touré, l'auditoire a été invité à réfléchir à la place des mathématiques dans l'innovation, la compétitivité et la souveraineté scientifique des nations.

Les échanges ont souligné que l'investissement dans la recherche et la formation scientifique constitue un levier essentiel pour relever les défis contemporains, qu'ils soient technologiques, économiques ou environnementaux.

En misant sur la rigueur, l'abstraction et la créativité intellectuelle, la Côte d'Ivoire se donne les moyens de consolider sa position dans un monde fondé sur la connaissance.

En formulant des voeux de succès pour cette nouvelle année académique, le parrain a exprimé le souhait que l'ASCAD poursuive son oeuvre avec la même détermination, afin de contribuer pleinement au rayonnement intellectuel et scientifique du pays.