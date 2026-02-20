Cote d'Ivoire: Justice ivoirienne - Jean Sansan Kambilé et le PNUD accélèrent la digitalisation du service public

Dans le cadre des audiences du Garde des Sceaux, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sansan Kambilé, a accordé, le jeudi 19 février 2026, une audience à Blerta Cela, Représentante Résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Cette rencontre de travail s'inscrit dans la dynamique de renforcement du partenariat stratégique entre le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et le PNUD. Au coeur des échanges : les prochaines priorités de la coopération, avec un accent particulier sur la digitalisation de l'ensemble du service public de la Justice.

Pour le Garde des Sceaux, cette réforme représente un levier essentiel pour moderniser l'appareil judiciaire ivoirien. Elle vise notamment à rapprocher davantage la justice des citoyens, à simplifier les procédures et à renforcer la transparence dans le traitement des dossiers. « La transformation digitale constitue un instrument majeur pour accroître la confiance des justiciables dans l'institution judiciaire », a-t-il souligné, mettant en avant la nécessité d'adapter le système judiciaire aux exigences contemporaines.

De son côté, la Représentante Résidente du PNUD a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner la Côte d'Ivoire dans cette dynamique de modernisation. Saluant les efforts déjà entrepris en matière de gouvernance judiciaire, elle a insisté sur l'importance de la transformation numérique pour garantir une justice plus efficace, accessible et en phase avec les standards internationaux.

Cette audience marque ainsi une nouvelle étape dans la consolidation de la coopération entre le ministère de la Justice et le PNUD, avec pour ambition commune de bâtir une justice plus performante, inclusive et résolument tournée vers l'avenir.