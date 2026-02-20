Cote d'Ivoire: 'Homme de l'année 2025' - Téné Birahima Ouattara dédie son prix aux forces en uniforme

Le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a été honoré, le 19 février 2026, du prix de « l'Homme de l'année 2025 » décerné par l'ONG Balle à terre. Une distinction qu'il dit avoir reçue « avec émotion et humilité », dans un contexte marqué par les défis sécuritaires et les efforts constants de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire.

Dans sa réaction officielle, le membre du gouvernement a tenu à partager cet honneur avec celles et ceux qui, dans l'ombre comme en première ligne, contribuent quotidiennement à la sécurité du pays. « Je dédie cette distinction à nos hommes et femmes en uniforme qui oeuvrent chaque jour, parfois au prix du sacrifice suprême, pour protéger notre pays », a-t-il déclaré. Un hommage appuyé aux Forces de défense et de sécurité, dont l'engagement demeure, selon lui, le socle de la stabilité nationale.

Au-delà des forces armées, Téné Birahima Ouattara a également salué le travail de ses collaborateurs. Il a exprimé sa reconnaissance à l'ensemble de son équipe pour « leur engagement loyal », soulignant l'importance de la cohésion et du sens du devoir dans la conduite des missions régaliennes de l'État. Cette distinction apparaît ainsi comme la reconnaissance d'un effort collectif, porté par une vision partagée de la sécurité et du service public.

Le Vice-Premier ministre n'a pas manqué d'adresser sa profonde gratitude au Chef de l'État, Alassane Ouattara, Président de la République et Chef suprême des Armées, pour la confiance placée en lui. Il a également remercié le Vice-Président ainsi que le Premier Ministre pour leur soutien constant. Des marques de reconnaissance qui traduisent, selon plusieurs observateurs, la solidité du travail gouvernemental en matière de défense et de sécurité.

La distinction de « l'Homme de l'année 2025 » décernée par l'ONG Balle à terre vient ainsi saluer une année d'actions soutenues dans le domaine sécuritaire, mais aussi d'engagement en faveur de la stabilité et de la paix sociale. Elle intervient dans un contexte où la Côte d'Ivoire continue de renforcer ses capacités opérationnelles et sa coopération régionale pour faire face aux menaces contemporaines.

En recevant ce prix, Téné Birahima Ouattara a voulu rappeler que la sécurité est une oeuvre collective, fondée sur le professionnalisme, le courage et le sens du sacrifice. Plus qu'une récompense personnelle, cette distinction se veut, selon ses propres termes, un hommage à tous ceux qui veillent sur la nation.