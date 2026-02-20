Gabon: 'Suspendre les réseaux revient aujourd'hui à paralyser une partie significative de l'activité économique et sociale du pays'

opinion

La suspension des réseaux sociaux au Gabon par la Haute Autorité de la Communication (HAC), le mardi 17 février 2026 a soulevé une vague d'indignation. Nicaise Moulombi, Président de Croissance Saine Environnement a donné son point de vue appelant ses compatriotes à la retenue.

Je tiens tout d'abord à préciser que c'est la Haute Autorité de la Communication, en tant qu'organe indépendant qui a annoncé cette suspension. A ne pas confondre avec le gouvernement. Nous pensons que cette décision est extrême, incongrue, et suscite une profonde incompréhension, tant elle révèle avant tout, un décalage générationnel et institutionnel face aux mutations technologiques que connaît notre époque. Les réseaux sociaux ne sont plus de simples outils de divertissement. Ils sont devenus des instruments de travail, d'expression citoyenne, de commerce, d'innovation et même de mobilisation démocratique.

Les suspendre revient aujourd'hui à paralyser une partie significative de l'activité économique et sociale du pays. Dans un contexte marqué déjà par le chômage, le coût de la vie, qui a donc pensé à l'impact d'une telle mesure sur ceux qui en vivent ? Il est légitime de réguler mais prévenir et même interpeller au cas par cas comme le prevoit la loi aurait été à mon avis plus responsable.. " Comme vous pouvez évidemment l'imaginer, dès l'annonce, il se relayait des appels au téléchargement des VPN.

Injustice ou musellement

Dans tous les cas, c'est une atteinte à la liberté qui se présente clairement tant en droit les peines sont individuelles. Faire payer ou subir tout un pays pour les égarements de certains activistes ou autres complotistes contre les réussites diplomatiques (cf le conseil de paix et de sécurité de l'UA , celui de la CEEAC, mais aussi la brillante participation du Gabon au sommet UA-Italie avec le développement notre pays), je répète, c'est exagéré, mais certainement pour des questions de sécurité d'Etat, il faut frappé fort.

Attendons sereinement la réaction du Président de la République en sa qualité de Chef de Gouvernement de la 5ème République. C'est la raison laquelle, j'appelle à la retenue.