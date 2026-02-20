Madagascar: Coach des Barea A - Corentin Martins au pays

L'annonce officielle du renouvellement du contrat du sélectionneur des Barea A, Corentin Martins, est attendue dans les prochains jours. Le technicien franco-portugais est à Madagascar depuis hier.

Presque au bout du tunnel. Après une attente quasi interminable, le sélectionneur Corentin Da Silva Martins a débarqué à Madagascar dans la nuit de mercredi, confirment nos sources qui ont choisi de garder l'anonymat. Cette venue confirme logiquement la poursuite de l'aventure du coach Corentin avec les Barea.

La reconduction du sélectionneur des Barea A, Corentin Da Silva Martins, dont le contrat a pris fin il y a vingt jours, confirmée par le ministre de la Jeunesse et des Sports le 23 janvier, devrait être officialisée dans les prochains jours. « L'annonce officielle du renouvellement du contrat est prévue pour bientôt », a souligné une de nos sources.

Les trois parties concernées, le technicien franco-portugais, le patron de la Fédération malgache de football et le ministre de la Jeunesse et des Sports, devraient procéder d'ici peu à une dernière mise au point avant de boucler définitivement le contrat du sélectionneur.Principale mission

Le temps passe vite, et il était temps de passer à l'acte sans plus attendre. La prochaine principale mission du sélectionneur sera d'emmener les Barea le plus loin possible vers la qualification pour la Coupe d'Afrique des nations 2027. Les deux premières journées de la phase de groupes sont programmées entre le 21 et le 30 septembre. Les troisième et quatrième journées s'étaleront du 1er au 6 octobre. Les deux dernières journées, 5 et 6, se joueront entre le 9 et le 17 novembre.

Il est ainsi primordial de se préparer dès maintenant en disputant, autant que possible, des matchs amicaux durant les prochaines fenêtres FIFA. La première trêve internationale est prévue entre le 23 et le 31 mars, c'est-à-dire dans un mois. La deuxième est prévue entre le 1er et le 9 juin. Les protégés du coach Corentin avaient enregistré quatre victoires sur les six matchs qualificatifs ainsi qu'une victoire et une défaite en matchs amicaux, soit cinq victoires sur huit rencontres en 2025.