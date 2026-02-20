Madagascar: Enseignement supérieur - Des bacheliers s'envolent pour l'Algérie

Des jeunes diplômés de l'enseignement technique s'envolent pour l'Algérie. L'État prend en charge les frais de transport et d'installation de ces dix-huit étudiants lauréats.

Dix-huit jeunes diplômés de l'enseignement technique en 2025, issus des quatre coins de l'île, poursuivent désormais leurs études en Algérie. Originaires des lycées techniques professionnels (LTP) répartis dans les régions du pays, ces trois jeunes femmes et quinze jeunes hommes ont quitté le territoire hier pour rejoindre l'Algérie.

La formation, d'une durée de deux ans et demi, débouchera sur l'obtention du diplôme de technicien spécialisé. Les filières concernées sont le bâtiment et travaux publics (BTP), l'informatique et la gestion, la mécanique automobile, le métier d'agent commercial, la maintenance industrielle et l'électrotechnique.

Sélectionnés sur la base des spécialités qu'ils ont suivies à Madagascar, ces boursiers ont été retenus en fonction de leur parcours académique et de l'adéquation de leur profil avec les besoins identifiés dans les filières techniques concernées. Une fois arrivés en Algérie, ils intégreront toutefois un nouveau programme de formation.

Les billets d'avion ont été officiellement remis ce mercredi à Ampefiloha par le ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFOP), Antonio Tsilefa, à ces lauréats du baccalauréat 2025. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de l'État de soutenir l'excellence en prenant en charge non seulement les frais de transport, mais également les frais d'installation des bénéficiaires.

« Une première »

« Il s'agit d'une première, car jusque-là, le coût des billets d'avion était assumé par les familles. Cette fois, les étudiants ont en outre perçu une indemnité d'installation afin de faciliter leur arrivée et leur intégration sur place», indique le ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Antonio Tsilefa, à l'occasion de la remise officielle des billets d'avion aux étudiants méritants, ce mercredi à Ampefiloha.

Lors de la cérémonie officielle de remise des billets, le ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle a tenu à leur adresser un message d'encouragement et de responsabilité. Il les a exhortés à demeurer profondément attachés à Madagascar, à faire preuve de sérieux et de discipline durant leur séjour d'études et, surtout, à revenir au pays une fois diplômés afin de mettre leurs compétences et leur savoir-faire au service du développement national.

Ces bourses représentent une opportunité majeure pour ces jeunes, leur donnant accès à une formation de haut niveau sanctionnée par un diplôme à portée internationale, tout en leur permettant de porter les couleurs de Madagascar à l'étranger.

« Ces bourses garantissent de meilleures conditions de vie, l'obtention d'un diplôme international et un encadrement rigoureux favorisant l'acquisition de solides compétences professionnelles », a souligné l'un des bénéficiaires.