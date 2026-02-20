Madagascar: Coopération Etats-Unis-Madagascar - Un protocole d'accord pour la santé

Les responsables sanitaires américains et malgaches se sont réunis pendant deux jours à l'hôtel Carlton Anosy dans le cadre d'un processus d'évaluation conjoint. Cette initiative constitue la première étape majeure de la mise en œuvre du cadre de coopération stratégique en matière de santé établi par le protocole d'accord (MoU) signé entre les deux pays en décembre 2025.

Ce protocole d'accord fixe le cadre du soutien américain au secteur de la santé à Madagascar pour 2026-2030. Les États-Unis s'engagent à hauteur de 134 305 000 dollars, et le gouvernement malgache à 41 216 252 dollars. Objectifs: lutter contre le paludisme, améliorer la santé maternelle et infantile, éradiquer la poliomyélite et renforcer la sécurité sanitaire mondiale.

Cette approche reflète la stratégie américaine « America First Global Health Strategy» en donnant la priorité à une coopération efficace et axée sur les résultats qui favorise la sécurité sanitaire mutuelle et soutient les progrès de Madagascar vers l'autonomie et l'indépendance vis-à-vis de l'aide étrangère.

L'événement réunit des experts en santé du gouvernement américain. Des responsables du ministère de la Santé publique de Madagascar y participent également. L'objectif est d'évaluer les sept principaux programmes de santé financés par les États-Unis. Les participants discutent des activités en cours. Ils élaborent aussi des recommandations visant à aligner les programmes sur le protocole d'accord signé.

« Les maladies ne connaissent pas de frontières, et lorsque nous soutenons la capacité de Madagascar à détecter, prévenir et répondre aux menaces liées aux maladies infectieuses, nous contribuons à la sécurité sanitaire mondiale, ce qui profite aux communautés tant ici qu'aux États-Unis », a souligné Stephanie Arnold, chargée d'Affaires, ajoutant que « le protocole d'accord représente un engagement en faveur de la transparence, de la redevabilité et des résultats ».

Cette Refondation vise à renforcer les compétences des professionnels de santé afin que la population puisse bénéficier de services de santé de qualité et conformes aux normes. « Il est également prévu d'instaurer un système de suivi strict et efficace ainsi qu'une gestion transparente pour garantir la bonne mise en œuvre de cette coopération entre le gouvernement malgache et le peuple américain, avec un impact direct pour la population malgache », indique un communiqué du ministère de la Santé publique.

Grâce à une orientation stratégique et à une collaboration réfléchie dans le cadre de ce protocole d'accord, les programmes de santé américains à Madagascar produiront des résultats significatifs qui serviront les intérêts des deux pays tout en soutenant Madagascar dans sa voie vers une plus grande autonomie et un avenir sain.