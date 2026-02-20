Madagascar: Toamasina/Électricité - Le retour à la normale prend du temps

Toamasina est privée d'électricité depuis le cyclone Gezani, et le rétablissement complet prendra plusieurs mois. La production reste largement inférieure à la demande de 25 MW.

Toamasina passe dix jours sans électricité. L'approvisionnement électrique n'est pas rétabli depuis le passage du cyclone Gezani.

« 90 % de nos infrastructures ont été détruites », selon la Jirama, hier, lors d'une conférence de presse à son siège à Ambohijatovo. À en croire les explications, les habitants de Toamasina vont devoir patienter encore des mois avant le rétablissement complet de l'électricité. « Le rétablissement du réseau basse tension, qui alimente directement les foyers, nécessite encore du temps.

La Jirama compte 50 000 abonnés à Toamasina. La tension électrique de chaque habitation doit être vérifiée individuellement afin d'éviter tout danger. Cette opération pourrait prendre plusieurs mois pour être menée à bien, dans le souci de garantir la sécurité des installations », note le coordonnateur de la planification électricité auprès de la Jirama, Mamy Prudence Rakotondrainitsimba.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Concernant les lignes moyenne tension, sur les 12 lignes de distribution qui alimentent les différentes zones, cinq sont déjà en service. « (...) L'ensemble des lignes moyenne tension devrait être opérationnel d'ici le 20 mars », enchaîne la source.

Limité

Cette longue coupure d'électricité impacte la vie quotidienne des ménages et les activités économiques à Toamasina. Les habitants s'éclairent à la bougie ou à la lampe torche, dont le coût est élevé. Pour recharger leurs téléphones, ils ont recours à de nouveaux prestataires qui proposent ce service jusque dans les rues. Les opérateurs économiques, eux, ont dû se procurer des groupes électrogènes pour continuer leurs activités. « Mais c'est cher », regrette Bruno, un poissonnier.

À Toamasina, la demande en électricité est estimée à 25 MW. La production disponible atteindrait actuellement 4 MW et devrait passer à 8 MW d'ici la fin de la semaine.

Le rythme des réparations reste toutefois limité par le manque de matériel. Certains équipements sont disponibles en stock; d'autres, initialement prévus pour d'autres projets, seront mobilisés pour rétablir les installations détruites à Toamasina. Des achats d'urgence sont également prévus, grâce aux ressources propres de la Jirama et au soutien de ses partenaires et bailleurs de fonds, afin de remettre rapidement le réseau en état.