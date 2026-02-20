Madagascar: Mobilisation post-Cyclonique - La distribution d'aide se fait par étapes

Certaines familles victimes du cyclone Gezani à Toamasina se disent délaissées, affirmant ne pas recevoir leur part de l'aide destinée aux sinistrés. En réalité, le versement des fonds suit des procédures administratives strictes.

« L'aide financière ne peut être distribuée qu'après avoir été versée sur les comptes de l'État et du Bureau national de gestion des risques de catastrophes (BNGRC). À ce jour, aucun montant n'a encore été crédité sur le compte du BNGRC », a précisé hier John Heriniandry Razafimandimby, directeur général adjoint, lors d'une rencontre avec la presse au siège de l'organisme à Antanimora. Il a apporté des clarifications sur l'assistance, financière comme matérielle, destinée aux sinistrés.

Le BNGRC ne distribue pas directement d'argent aux sinistrés. « Seule l'aide en nature est remise, afin de prévenir tout risque de mauvaise gestion ou de fraude. Toutes les contributions reçues sont enregistrées dans une plateforme dédiée, mise en place pour assurer le suivi et la coordination de la distribution des aides.

Par ailleurs, si des fonds parviennent sur le compte de l'organisme, leur gestion est totalement transparente. Une autre plateforme gouvernementale supervise également ces fonds, le BNGRC n'étant pas responsable de leur gestion », poursuit le directeur général adjoint.

Il a été précisé que les montants évoqués ne prennent pas forcément la forme d'argent liquide. Ils peuvent se matérialiser par des aides directes, telles que l'envoi d'indemnités par un partenaire pompier, ainsi que du matériel ou d'autres biens nécessaires.

Dans le même temps, le BNGRC a encouragé les donateurs à informer régulièrement l'organisation de toute aide apportée aux sinistrés. L'objectif est d'éviter tout incident et de garantir une distribution équitable, afin que chacun reçoive ce qui lui est dû.

La solidarité envers les sinistrés se poursuit. Comme hier, Fidy Ranaivoson, directeur général adjoint de Cotisse Transport, a indiqué lors d'une remise de dons au BNGRC à Antanimora : « En réponse à l'appel à la solidarité nationale face aux conséquences du cyclone Gezani, notre coopérative a procédé à une remise de dons en soutien aux populations sinistrées de Toamasina et de ses environs. Les dons remis comprennent trente sacs de riz, cent vingt bouteilles d'huile, six kilos de tôles, cent kilos de haricots ainsi que cent kilos de pois mungo. »