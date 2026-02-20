Egypte: Dawar acquiert une participation dans BekyaPay pour développer le réseau de données de recyclage

La plateforme d'économie circulaire Dawar, basée en Égypte, a acquis une participation stratégique dans l'application de recyclage des consommateurs BekyaPay, étendant ainsi sa portée au niveau des ménages.

Dawar fonctionne comme une couche d'infrastructure numérique pour les flux de matériaux recyclables. L'entreprise enregistre et vérifie les mouvements de matériaux entre les points de collecte, les agrégateurs et les négociants. Elle déclare avoir documenté plus de 90 000 tonnes de matières recyclables dans 22 gouvernorats au cours des trois dernières années.

L'acquisition intègre la collecte à la source dans le système de Dawar. BekyaPay permet aux ménages d'échanger des déchets recyclables triés contre de l'argent grâce à un réseau de collecteurs et de points de collecte.

Lancé il y a moins d'un an, BekyaPay relie plus de 30 000 utilisateurs à travers 500 points de collecte et 120 collecteurs dans deux gouvernorats.

En intégrant BekyaPay, Dawar accède aux données sur le lieu de production des déchets, avant que les matériaux n'entrent dans les réseaux de commerce informel. Cette initiative renforce la traçabilité tout au long de la chaîne de recyclage et améliore la surveillance des flux de matériaux.

La transaction intervient alors que l'Égypte renforce les exigences en matière de responsabilité élargie des producteurs et étend les normes de reporting environnemental, social et de gouvernance.

Dawar se positionne comme une infrastructure de conformité à mesure que la réglementation se renforce dans les secteurs de la gestion des déchets et du recyclage.

Points clés à retenir

La gestion des déchets en Égypte reste fragmentée, une grande partie des matériaux recyclables étant gérée par des collecteurs informels. Les plateformes numériques visent à formaliser les flux en enregistrant les volumes et en reliant les acteurs tout au long de la chaîne de valeur. Les règles relatives à la responsabilité élargie des producteurs exigent des fabricants et des importateurs qu'ils rendent compte du cycle de vie des emballages et autres matériaux.

Les entreprises sont contraintes de documenter les taux de collecte et les résultats du recyclage. Les rapports ESG deviennent également la norme pour les entreprises cotées en bourse et les exportateurs. En saisissant des données au niveau des ménages, Dawar peut proposer des rapports vérifiés aux producteurs qui souhaitent se mettre en conformité.

La traçabilité numérique peut également attirer des financements liés à des objectifs climatiques et d'économie circulaire. Des plateformes similaires dans les marchés émergents ont cherché à faire le lien entre les réseaux informels et les systèmes réglementés. Si la qualité et l'échelle des données s'améliorent, l'infrastructure numérique des déchets pourrait soutenir l'application des politiques et de nouveaux modèles de financement liés aux performances de recyclage.